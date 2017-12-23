Гастроэнтеролог: лучше меньше, да лучше

Как уберечь себя от последствий праздничных застолий, не оказавшись позднее на приеме у врача, на страницах "Здоровье для всех" рассказывает врач-гастроэнтеролог Татьяна Васильева.

По мнению врача, вопрос по праздничному меню не так однозначен. Все зависит от состояния здоровья каждого из нас.

”Если человек здоров, он может есть все, что захочет, — уточняет врач. — один общий совет, который я могу дать: никогда не переедать и не перепивать.

Во время праздничных, и не только, застолий всегда следует соблюдать следующий принцип: лучше меньше, да лучше”.

Каждый праздничный стол, продолжила Татьяна Васильева, — это визитная карточка хозяйки дома, это ее навыки и умения, которая она хочет продемонстрировать родным и гостям.

И пусть на столе каждой из хозяек праздничного стола будет меньше различных блюд, но они будут вкусными и красиво оформленными. Праздничный стол должен радовать, гости должны быть приятными. В доме должна царить радостная атмосфера, а не безумное изобилие продуктов на столе. И все будет тогда замечательно, гости разойдутся довольные, не переевшие и не пьяные.

”Если мы говорим о том, как не оказаться после застолий на приеме у врача, а то и на больничной койке, то, прежде чем приступить к составлению праздничного меню, следует вспомнить о проблемах со здоровьем (если они есть) у родных, а также не мешает побеспокоиться и о здоровье гостей. Если учесть все факторы, то потеря здоровья после праздников, никому не грозит”

Пара-тройка советов в целях безопасности:

Совет первый

За праздничным столом, каким-бы вкусным он не оказался, а вы голодными, не спешите. Чем дольше, уточнила Татьяна Васильева, за тем столом просидите, наслаждаясь блюдами, тем здоровее останетесь.

Совет второй

Бокал шампанского в самом начале праздника не повредит. Но в дальнейшем отдавайте предпочтение какому-то одному алкогольному напитку. Ни мешайте напитки, не спешите выпить как можно больше. И, конечно, напитки должны быть качественные. Помните, градус не следует понижать после того, как вы его уже повысили.

И не употребляйте спиртное вместе с газированными напитками, иначе быстро опьянеете. Пейте во время застолья больше негазированной воды или кислых морсов.

Совет третий

Если у вас ”в наличии” гастрит или язва, может оказаться неприятным сочетание маринованных огурцов с майонезом. Салат, содержащий маринованный огурец, картофель, майонез, способен вызвать дискомфорт.

Во время празднования Рождества на столе у большинства кровяная колбаса. Следует знать, что она медленно переваривается. А потому, если есть проблемы с пищеварением, атеросклероз, болезни печени, ожирение, заболевания желудочно-кишечного тракта, будьте осторожны с ее количеством.

Запеченный гусь, утка или свинина не редко являются коронными блюдами праздничного стола. Ими тоже не следует злоупотреблять, так как жареное и жирное мясо — это нагрузка на печень, желчный пузырь и желудок.

Совет четвертый

Можно заменить жирное мясо на индюшатину, телятину, запеченную, к примеру, с овощами. А жирное мясо дополните гарниром из овощей, тушенных или свежих.

На праздничный стол вместо мяса можно подать жирную рыбу, в которой содержатся ненасыщенные жирные кислоты, витамины D и Е, которые прекрасно борются со свободными радикалами, которые, в свою очередь, в условиях повышенного внимания к алкоголю, образуются в организме особенно активно.

Что касается любимых мандаринов на Рождество и Новый год, то людям, имеющим гастрит (повышенная кислотность), холецистит, энтерит, язвы, колит, острый нефрит, гепатит, лучше отказаться от их употребления. Они могут начать раздражать почки, слизистую оболочку кишечника и желудка.

Все эти советы общеизвестны. Можете придерживаться, можете не придерживаться. Все на усмотрение собственного организма и диагноза.

Важно, чтобы праздники приносили радость, а застолье — удовольствие. Чтобы все сбылось и случилось, как мечталось, чтобы никто не переусердствовал в удовольствиях. Ешьте все, что хотите, только знайте меру. В этом случае рады будут и врачи, и все мы, их потенциальные пациенты.