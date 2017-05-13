Функциональное расстройство кишечника: как помочь?

”Что случилось с организмом, если то запор, то понос и никак не наладить работу кишечника? Это синдром раздраженного кишечника или что-то другое? Почему-то анализы не показали какого-то заболевания”. С подобным вопросом в редакцию обращаются не впервые, следовательно — проблема из числа распространенных. Как рассматривают ее специалисты? На страницах газеты "Здоровье для всех" рассказывает гастроэнтеролог Бенно Маргус.

- Думаю, что так и есть: речь о синдроме раздраженного кишечника. Какие его признаки? Существуют формы, при которых человек страдает от диареи или, проще, от поносов. Это немного полегче. У нас есть действенные лекарства, с помощью которых мы можем сдвинуть функцию кишечника в сторону закрепления. Если временами присутствует и запор, и понос, то это более сложный вариант. Логично: лечимся слабительным — получаем обильную диарею, а принимаем закрепляющие средства — получаем запор. Третий вариант — когда человек страдает конкретно от запоров, на что можно воздействовать с использованием слабительных препаратов.

Обычно при всех этих проявлениях бывают сопутствующие симптомы: боль — ноющая или острая — внизу живота, наличие спазмов. Обычно при спазмах как раз бывает понос со стремительными позывами. Реже, наоборот, запоры. Спазм настолько сильный, что пища не продвигается по кишечнику, застаивается, вода всасывается обратно, содержимое становится все гуще — и человек в итоге не в силах опорожниться. В случае с диареей у пациентов тоже специфические ощущения, и они жалуются на чувство неполного опорожнения: в кишечнике как будто что-то остается, позывы к дефекации сохраняются, но самой ее нет.

Довольно часто синдром раздраженного кишечника как функциональное расстройство комбинируется с другими проблемами. На пересечении с ним выступает функциональная диспепсия с болью, сосредоточенной уже вверху живота, тяжестью в этой области, горечью во рту, внутри словно все горит. Третья проблема — это рефлюксное заболевание, или отрыжка. Такое сочетание встречается более, чем у 20% страдающих синдромом раздраженного кишечника.

СРК больше подвержены женщины, и типично, что болезнь начинается еще в молодом возрасте. Если этот синдром появился, с ним очень трудно бороться так, чтобы человек мог от него полностью избавиться. Будут периоды улучшения самочувствия, когда симптомы тревожат не сильно, но при определенных обстоятельствах они возвращаются. Все зависит от того, как много в жизни у человека стрессовых факторов.

Связь: головной мозг — рецепторы

Отчего проблема? Доподлинно это не установлено, но практика показывает, что свою роль играют психический фактор. Как указывает пациентка: провели обследование, но ничего не обнаружили. Так и есть. При синдроме раздраженного кишечника в анализах и на обследовании нет признаков отклонения от нормы. На эндоскопической находке, как и на ультразвуковой — все в норме. Если что-то находят, то это может быть совершенно не связанным с предметом жалобой. Обычно у людей несколько болезней, несколько проблем. Часто бывает, что мы не находим никакого органического поражения, связанного с данными симптомами. Вместо этого обнаруживаются, например, желчные камни или кисты в почках — что угодно, но все это не источник того, что вызывает запоры или диарею.

Кишечник не поврежден, а причина функционального расстройства кроется в нарушении связи между его нервной системой и головным мозгом. Все может начинаться с кишечника, когда его рецепторы получают некое раздражение. Импульсы от него через автономную нервную систему идут в головной мозг, и там эта информация обрабатываются. Но в территорию, где происходит синтез и анализ, при этом заболевании попадают и такие импульсы, которые не должны были туда попасть. Обычно у человека есть своеобразный фильтр, который не пропускает ненужные импульсы. Например, когда пища продвигается через кишечный тракт, здоровый человек не замечает этого процесса, он протекает как бы сам собой. У пациента с синдромом раздраженного кишечника при продвижении пищи через пищевод сигнальные импульсы беспрепятственно передвигаются в головной мозг, где воспринимаются как ненормальные импульсы, и тут же на них наслаиваются очередные импульсы, что и приводит к спазмам кишечника. Вырабатывается много жидкой секреции — появляется жидкий стул с неконтролируемыми позывами к дефекации.

Основа — снижение гиперчувствительности

Почему раздражаются рецепторы — из-за их гиперчувствительности, или гиперсенсибилизации. Требуется ее снизить. И есть группа лекарств, которые призваны помочь таким больным: антидепрессанты. Они повышают порог чувствительности рецепторов, за которым рецепторы становятся менее активными.

Правда, пациенты, как правило, не хотят принимать антидепрессанты, которые имеют некоторые побочные действия, которые проявляют себя сразу. Принимает человек 2-ю, 4-ю таблетку — и чувствует сухость во рту или небольшое сердцебиение, тошноту. Это бывает часто. Но если человек принимает эти препараты неделю, две или даже больше, то побочных явлений становится меньше. Надо перетерпеть этот период, потому что лечебный эффект антидепрессантов наступает лишь через месяц-полтора их применения. В целом курс антидепрессантов довольно продолжительный, обычно целый год. Иногда пациент приступает к лечению, но, не чувствуя изменений в состоянии кишечника и вместе с тем испытывая дополнительные симптомы, отказывается от этих лекарств. Тогда ему никак не помочь ”затушить” синдром.

Обычно мы учим пациентов, как со всем этим жить. Очень часто имеет место вздутие живота, так называемый метеоризм. Тогда надо расслабить спазмы. Для этого имеются спазмолитики — как рецептурные, так и в ручной продаже, например, капсулы мяты. Дополнительно рекомендуется принимать средства, тоже рецептурные, которые снимают газообразование. При некоторых индивидуальных проявлениях синдрома можно воспользоваться безрецептурным активированным углем либо спросить в аптеке какое-либо другое средство против газообразования. Плюс к указанной терапии прописываются и секреторные лекарства, действие которых направлено на снижение кислотности среды. Это не значит, что кислоты в кишечнике много. Ее может быть нормальное количество, но рецепторы раздражены, а снижением уровня кислоты удается смягчить само раздражение.

При синдроме могут помочь и пробиотики. Часто одна из возможных причин развития синдрома раздраженного кишечника — проблема микробиоты, или изменения микробного баланса, причиной чему может быть кишечная инфекция. У некоторых пациентов с диагнозом СРК эта инфекция не всегда выявляется даже при посеве. Или никто не обследовал кал на инфекцию. Если человек принимает пробиотики и чувствует положительные изменения в своем самочувствии, то не исключено, что произошло нужное изменение микробиоты, восстановлен нарушенный баланс. Но всем подряд пробиотики не назначаются, поскольку для этого необходимы соответствующие показатели.

Какая профилактика должна быть во избежание СРК? Первым делом она состоит в профилактике стресса. Нужно настроиться на положительные эмоции. А для этого правильно питаться, заниматься спортом. Часто синдром проявляется у одиноких людей, также у тех, кто испытывает повышенное напряжение на работе.