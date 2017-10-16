Этот страшный пневмококковый менингит…Ударим по нему вакцинацией!

Внимательные родители наверняка обратили внимание на появившиеся в поликлиниках буклеты с информацией о пневмококковом менингите. Насколько серьезна ситуация с этим заболеванием сейчас? Для издания "Здоровье для всех" Рассказывает семейный врач Ирина Фомкина.

Пневмококковый менингит всегда был серьезной проблемой. Сейчас об этом стали больше говорить, поскольку появилась соответствующая диагностика и вакцинация для профилактики заболевания.

Пневмококк — микроб Streptococcus pneumoniae — вызывает всевозможные бактериальные воспаления у людей, особенно у детей младшего возраста. В мире известно более 90 различных подтипов или серротипов таких микробов, но наиболее инвазивное действие вызывают примерно 10 из них. По статистике, носителями пневмококковой инфекции являются именно дети, где-то 10-15% из них — дошкольного возраста.

В основном этот микроб поселяется на слизистой оболочке нижних дыхательных путей.

Как можно заразиться им? Пневмококк передается воздушно-капельным путем — через кашель, чихание, прямое соприкосновение со слюной, скажем, на плохо вымытых кружках или ложках. У этой инфекции нет конкретного сезона возбудимости, то есть она циркулирует круглогодично. Но больше всего ее, конечно, в осенне-летний период.

Какие симптомы вызывает Streptococcus pneumoniae? Прежде всего это воспаление среднего уха, гаймориты, могут быть воспаление легких, мозговых оболочек (менингит) и самое грозное, чего мы всегда боимся, это сепсис. Безусловно, каждому хотелось бы уберечься и, тем более, уберечь своих детей от такого рода заболеваний. И чего бы проще? Для этого в Эстонии есть вакцина. Единственный минус — вакцина не входит в календарь прививок и потому, к сожалению, является платной.

Предупреждая осложнения

Есть вакцины конъюнгированные и полисахаридные. Какая именно нужна данному ребенку, сколько доз вводить — диктует возраст ребенка и его физическое состояние: больной он или здоровый.

Особенно мы рекомендуем воспользоваться прививкой от пневмококкового менингита детям с хроническими заболеваниями, такими как бронхиальная астма, врожденные пороки сердца, заболевания печени или почек, нарушение обменных процессов (сахарный диабет). Вакцинация желательна, если предстоит имплантация среднего уха или операция по удалению органов (селезенки). Это уже тонкости.

Доказано, что вакцина может уберечь от фатальных исходов пневмококковой инфекции. Но идеальных вариантов, конечно, нет, и мы не можем сказать: да, вы привьетесь этой вакциной — и у вас не будет пневмококкового воспаления уха, или пневмококкового воспаления легких или гайморовых пазух. Вакцина может предотвратить определенное заболевание согласно серотипу микроба. Вакцинируем, предположим, серотипом 22, а ребенок, между тем, инфицирован другим подвидом микроба. У родителей — претензии: ребенок получил прививку, но все равно заболел. Да, он может заболеть. Это как с гриппом. Вакцинация против него не значит, что человек 100-процентно не подхватит грипп. Но он заболеет в легкой форме. Мы ведь вакцинируемся против гриппа, опасаясь не столько самой инфекции, сколько осложнений — воспаления легких или мозговых оболочек, что может привести к летальному исходу. Прививка в данном случае оберегает человека от этого.

Чужой опыт — не опыт?

Мы всегда стараемся вакцинировать против гриппа детей с хроническими заболеваниями. Так же надлежит поступать и в случае пневмококковой вакцины. В нашем климате немало детей, постоянно болеющих острым отитом с последующим оперативным вмешательством, что может привести к глухоте, то есть необратимым осложнениям. Мы все же надеемся, что после получения вакцины ребенок будет болеть меньше.

В вопросе вакцинирования решающее значение, несомненно, имеет обоюдное решение родителей ребенка и семейного врача.

Как показывает практика, по собственной инициативе родители прибегают к вакцинированию довольно редко.

Как прививаются против гриппа? Каждый год имеются смертельные случаи, и это никого не настораживает. В последнее время даже с плановыми вакцинациями бывают проблемы. Люди не хотят вакцинировать детей даже от туберкулеза, гемофильной инфекции, деткого паралича, полиомиелита и коклюша… Что говорить о прививках платных, которые человек может сделать по выбору?

Видимо, многие рассчитывают на некую альтернативу, например, уповают на укрепление иммунитета. Но в современном мире альтернативы нет. Люди начинают понимать это, когда развивается грозное осложнение или приближается смерть.

Вакцинирование остается у нас добровольным. Но важно понимать, что живем мы в большом мире, где циркулируют миллиарды микробов. Мы много путешествуют. К нам прибывают беженцы, студенты из разных стран. Они привозят свои инфекции. Мы ездим к ним — привозим инфекции оттуда. Мы не живем под закрытым колпаком. Нет, мы как бы оголены. Особенно нужно думать о маленьких детках, которых у нас в Эстонии рождается не так много — о том, что только мы решаем за детей, будут ли они здоровы в этом мире, как они вообще будут жить дальше.

Помните: мы не живем изолировано от других, и кто-то не вакцинированный — всегда угроза для окружающих.