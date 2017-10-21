Эстонское общество учителей человековедения: откуда берутся дети, должны знать уже дошкольники

Большинство родителей, конечно же, хоть раз в своей жизни думали, когда же то самое время, когда можно поговорить с ребенком о сексе, переходном возрасте и близких отношениях, — пишут члены Эстонского общества учителей человековедения Кай Парт, Карин Пяртель и Мерике Кулль.

И как это сделать? Нужно об этом говорить дома или же можно доверять учителям в школе? И большинство современных родителей не могут сами об этом говорить. Как вообще лучше всего говорить с детьми о сексуальности?

Тут надо отметить, что детская сексуальность отличается от взрослой. В ней нет страсти, она скорее связана с познанием своего тела, развития и понимания чувств. И специалисты, которые занимаются развитием детей, рекомендуют потихоньку давать знания и учить деток буквально с очень юного возраста. И в данном случае под сексуальностью имеется в виду своеобразный внутренний мир каждого, который развивается с рождения и на протяжении всей жизни.

Мировые стандарты

Всемирная организация здравоохранения опубликовала стандарты сексуального воспитания в Европе, в которых описаны знания, умения и предостережения, которые должны обеспечить безопасность каждого ребенка и его здоровое сексуальное развитие. Например, двухлетнему ребенку важно чувствовать, что его тело похоже на тело других членов семьи и знать, как хорошо и здорово, что оно у него есть. А дошкольнику уже важно уметь называть разные части тела и знать, что есть люди разных полов, и они одинаково ценны.

При этом он должен уже уметь заботиться о своем теле и знать, что те части его тела, которые спрятаны даже в плавках или купальнике, ни один чужой человек ни в коем случае трогать не должен.

О том, как наступает беременность, откуда берутся дети и как они рождаются, дети должны знать уже в дошкольном возрасте. Хотя в некоторых странах еще рассказывают сказки про аистов или капусту, но все же детям лучше говорить правду с самого начала.

Детям также следует говорить о том, что некоторых усыновляют, а некоторые люди не могут иметь детей, даже если очень хотят. В начальном классе уже говорят о дружбе и любви и рассказывают, какие изменения их ждут в переходном возрасте — менструации у девочек и поллюции у мальчиков. И что это нормально, у них формируютсся половые клетки.

В конце основной школы и в средней говорят о планировании семьи и важных решениях, а также рассказывают о гендерных ролях, многообразии сексуальности людей, о здоровых и безопасных интимных отношениях, о том, как отображают сексуальность в медиа, и о том, где помогут в случае небезопасных или нежелательных сексуальных связей.

Очень важно, чтобы ребенка воспитывал взрослый, который сам заботится о своем здоровье и ценит его. У которого — безопасные и долгие близкие отношения и который в жизни предпочитает радости и позитив. И с которым можно свободно обо всем поговорить.

В то же время выяснили, что только знаний о сексуальности человека недостаточно, нужны еще умения и позитивные установки.

Например, молодой человек может прекрасно знать, что презерватив защищает от ВИЧ, но если у него есть склонность к случайным связям или использованию наркотиков, или же если он не умеет заводить нормальные отношения, то от этих знаний просто не будет пользы, и человек все равно будет вести себя рискованно.

Если ребенок не умеет называть свои части тела, то он и не сможет говорить о волнующих его проблемах и не сможет обратиться за помощью, если кто-то чужой будет его в неподобающих местах трогать.

Или же если не умеет человек выражать конструктивно свои чувства и потребности и говорить о своих желаниях, то из раза в раз он будет попадать в нездоровые отношения, где его ущемляют.

Мальчикам о мальчиках, девочкам о девочках

Некоторые темы — действительно такие, которые хорошо бы, при возможности, рассказывать им отдельно. Например, девочек больше интересуют практические навыки использования различных гигиенических средств или то, что связано с менструацией. Но в то же время большинство тем по сексуальному воспитанию очень хорошо подходят для совместного изучения. Мальчиков же интересует, что девочки думают по этому поводу и наоборот.

С учетом этого сексуальное воспитание и было введено начиная с 1996 года в государственную программу по человековедению для основных школ и гимназий Эстонии. И каждую неделю во 2–3 и 5–8 классах говорят о человеке, в том числе, и на темы, связанные с его сексуальностью. Это отвечает и стандартам ВОЗ.

Эстония в течение почти 20 лет затрагивает в школах темы сексуального воспитания, и молодежи предлагают консультации в молодежных центрах. За это время знания юношей и девушек о сексуальном здоровье существенно улучшились и участилось использование презервативов и других контрацептивов. Так что опыт Эстонии и других стран говорит о том, что сексуальное воспитание детей не способствует более рискованному их поведению — наоборот, снижает его.