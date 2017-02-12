Если болит спина в области поясницы: невролог помогает разобраться в характере заболеваний

Не все то, что болит в области поясницы, есть радикулит. И не все, что затрудняет ходьбу, является свидетельством ревматических болей, пишет ”Здоровье для всех”. В характере заболеваний позвоночника помогает разобраться невролог Катрин CОНН (Unimed Ühendatud Kliinikud).

Радикулопатией, или радикулитом, называют неврологический синдром, который может возникнуть как в поясничном, так и шейном отделе позвоночника. Синдром вызван, как правило, сдавлением (компрессией) или раздражением корешка спинномозгового нерва в том месте, где он покидает позвоночный столб, пролегая вблизи межпозвоночных дисков и межпозвонковых суставов. Симптомы радикулита включают боль, онемение, покалывания или в тяжелых случаях слабость в руках или ногах. Для него характерно проявление симптомов ночью. В особо выраженных случаях может нарушиться мочеиспускание и функция прямой кишки. Радикулит — один из наиболее частых неврологических синдромов во врачебной практике.

Ишиас, стеноз и прочее

Читать еще

Радикулит в поясничном отделе позвоночника часто путают с воспалением седалищного нерва (ишиас). Последнее, однако, является более редким заболеванием, и его причины связаны, скорее, с ущемлением нерва между глубокими мышцами, а не с изменениями в позвоночнике.

К поражению седалищного нерва приводят, как правило, длительное сидение, а также травмы в области ягодиц, например, вследствие неправильно сделанного укола в ягодичную мышцу. Радикулит может напоминать также спинальный стеноз, или сужение позвоночного канала. Отличие между радикулитом и спинальным стенозом лежит в механизме, степени поражения нервных корешков, а также в клиническом проявлении. При спинальном стенозе обычно на первом плане проблемы с движением: при длительной ходьбе возникают боли в обеих ногах, которые иногда принуждают человека остановиться и отдохнуть. В тяжелых случаях стеноза человек бывает неспособен пройти подряд более 10-20 метров. Это отличается от симптомов радикулита, при котором хождение хотя и может быть нарушенным, но боль при этом отдает, как правило, в одну ногу.

Если единственной жалобой являются только боли в спине, без другой симптоматики, скорее всего, это не радикулит, а остеохондроз или боль в мышцах спины, которые по своей природе неврологическими заболеваниями не является. В этом случае может помочь семейный врач, назначив болеутоляющие и расслабляющие мышцы препараты.

Проявления острые и хронические

Факторы риска радикулита связаны в большой степени со старением, уменьшением количества воды и хрящевого вещества в межпозвоночных дисках и их дегенерацией. Также способствуют радикулиту травмы и перегрузки позвоночника как за счет сильного избыточного веса, так и по причине резкой потери веса, беременности, сидячего образа жизни. В некоторой степени сказывается генетическая предрасположенность.

Резкое возникновение симптомов радикулита связано чаще всего с травмой, а вот тяжелый физический труд скорее способствует хронификации радикулярных симптомов. У некоторых людей грыжи межпозвоночных дисков возникают повторно даже после удачных операций и без особых травм. Причина кроется в генетической особенности соединительной ткани (лигаментов и связок), которая у этих пациентов слишком эластичная и, образно говоря, не может удержать межпозвоночные диски в корректном анатомическом положении.



Укрепляющими тренировками

Радикулит может возникнуть и в молодом возрасте. Поэтому люди, занимающиеся физическим трудом и активным спортом, должны уделять особое внимание профилактике травм спины, что проще всего достигается применением грамотных эргономичных приемов работы. Ношение корсетов, хоть и кажется логичным, не играет особой роли в профилактике и лечении радикулита, так как изнеживает и ослабляет мышцы спины. Наоборот, укрепление мышц спины является самым лучшим способом избежать проблем с позвоночником в дальнейшем. Наиболее простым и доступным практически всем способом тренировки спинных мышц является плавание. Вообще, любые водные процедуры оказывают при проблемах с позвоночником положительный эффект. Для этого совсем не обязательно плавать каждый день, достаточно посещать бассейн хотя бы раз в неделю.

Также одним из набирающих популярность и доступных приемов профилактики проблем с позвоночником и радикулита является сидение на мяче вместо конторского кресла или даже работа стоя. Для этого есть специальные столы с регулируемой высотой. В любом случае, важно сохранять физическую активность, поддерживать нормальный вес и избегать длительного сидения.

Лечением локальным и общим

Диагностика радикулита включает как обследование, так и анализ с помощью рентгена, компьютерной и магнитнорезонансной томографии.

95% случаев радикулита не нуждается в оперативном лечении. На консультацию хирурга направляют прежде всего пациентов с серьезным поражением двигательной или чувствительной функции ущемленного нерва. Смысл операции состоит в том, чтобы освободить ущемленный нерв и предотвратить развитие необратимых изменений в области иннервации пораженного нерва (парез конечности, атрофия мышц, хроническая боль и пр).

В остром периоде радикулита (3 недели) из методов лечения на первом месте стоит прием болеутоляюших и противовоспалительных средств — как безрецептурных (парацетамол и напроксен), так и рецептурныз лекарств (в частности, диклофенак, трамадол, прегабалин и др.). Если боль очень острая и не поддается лечению, в некоторых случаях нужна госпитализация.

В медикаментозном лечении разумно комбинировать средства с различным механизмом действия и при необходимости совмещать пероральные лекарства (таблетки, капсулы) с уколами и локальными мазями и пластырями.

Постельный режим не рекомендуется, хотя разумный отдых может принести большую пользу. После избавления от острой боли надо как можно быстрее включить в комплекс лечения физиотерапию (упражнения для мышц спины, прогревания, массаж, плавание и пр). Хиропрактику, остеопатию и иглоукалывание невозможно рекомендовать всем без исключения пациентам, так как у этих методов есть свои противопоказания и перед их применением разумно все- таки проконсультироваться с неврологом.