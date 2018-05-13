Думать о внуках уже… вчера

Суть правильного питания мы, казалось бы, давно для себя уяснили и стараемся следовать его принципам, сочетая белки, жиры и углеводы в более или менее рекомендуемых пропорциях. Но в этой системе существуют свои существенные пробелы, обусловленные, с одной стороны, недостаточным качеством продуктов (влияние как экологии, так и ”обогащения” продуктов стабилизаторами, ароматизаторами и пр.), с другой — неправильным их употреблением в течение суток.

Биофлавоноиды: эффект эстрогена

По большому счету, правильным питание может называться только тогда, когда в нем присутствуют все классы органических соединений. 20 классов веществ должны быть представлены в питании в виде биофлавоноидов. Это антоцианы, и сульфорафаны, и каротиноиды, и др. Едва ли кто-то возьмется подсчитывать, сколько мы их потребляем, тем не менее важно знать, что именно они дают нашему организму.

Если речь идет о каротиноидах, мы сразу вспоминаем морковь и чернику, где представлены эти соединения. Но в них есть еще и лютеин-зеаксантин. Недостаточное количество этих веществ в организме — чрезвычайно опасная ситуация для сетчатки глаза, для так называемого желтого пятна. А экраны телевизоров и гаджетов делают этот орган еще более уязвимым — значит, не сложно позаботиться о нем, если регулярно включать в свое меню либо морковь, либо чернику, либо также богатые лютеином горошек, тыкву, помидоры, красный перец и пр.

Катехины — класс органических соединений противовоспалительного действия. Их достаточно в продуктах с вяжущим компонентом (например, зеленый и черный чай). Много их в брокколи и шпинате. Вопрос: насколько прочно все это прописалось на нашем столе?

Необходимые организму лигнаны — соединения, которые могут имитировать эффект эстрогена. Источники лигнанов — семена льна и льняное масло, орехи, бобы. Типичный фитоэстроген — соя. У нас она не особо используется, мы не адаптированы к ней генетически. Вообще правильно использовать для питания те продукты, которые растут в регионе нашего проживания. Но у нас сейчас все поменялось. Конечно, приятно, что сейчас нам доставляют бананы не из разряда кормовых, что появилось манго. Но это не основной продукт питания, это единица десерта, а когда продуктами питания становятся чужеродные вещества, к которым мы генетически не адаптированы, это может привести к ряду серьезных осложнений.

С противоопухолевым действием

Растительные индолы — соединения, например, из капусты брокколи, которые обеспечивают защиту от эстрогензависимых опухолей. Подобным действием обладают изотиоцианаты в той же брокколи, а также в брюссельской капусте.

Важнейший компонент продуктов — сульфорафан с его противораковым действием. Противораковый компонент типа сульфарафана содержит японская горчица вассаби. В свое время продуктами питания — поставщиками производных сульфорафана изотиоцианатов были брюква, хрен, редька, репа, горчица. А кто сейчас брюкву ест? Правда, если используют ее как продукт питания, нужно помнить, что ее соединения являются антагонистами йода, поэтому нужно обязательно включать в меню дополнительное количество продуктов, являющихся источниками йода.

К биофлавоноидам относятся и антоцианы, представленные в клюкве, чернике, черном винограде. А вот значимый компонент красного винограда — ресвератрол. Это не просто антиоксидант, он является фактором, который способствует рождению новых не поврежденных митохондрий — оболочек клеток. Их рождение — важное условие сохранения иммунитета. Имеется у ресвератрола и противовоспалительный эффект.