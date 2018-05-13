13.05.2018, 15:10

Думать о внуках уже… вчера

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Людмила Стишенко
Людмила Стишенко
EST 2
Думать о внуках уже… вчера
Фото: "Здоровье для всех"

Неизбывная забота каждого родителя — вырастить ребенка счастливым и здоровым. Как старт с момента рождения младенца во главу угла ставится его полноценное питание. Между тем, начинать заботиться о ребенке нужно гораздо раньше, утверждает на страницах "Здоровье для всех" д-р химических наук, профессор кафедры биохимии Санкт-Петербургской государственной медицинской академии, член Международной ассоциации макронутриентологии (США) Владимир Дадали.

По законам эволюции наш организм для начала рождается, затем строится и развивается. Но когда женщина спрашивает, когда надо приступать к правильному питанию малыша, профессор уверенно отвечает: еще до его рождения. Не секрет, что часто женщины беременеют, будучи больными. Стоит ли удивляться, что у больной мамы рождается нездоровый ребенок? Потом педиатры наделяют его званием ”чебурашка” (ЧБ — Часто Болеющий). Этот ”чебурашка” 10-12 раз в году болеет простудами, иногда подвержен и более серьезным болезням. Все это связано с тем, что родители младенца, как в свою очередь их мамы и папы, не придавали должного внимания собственному питанию и образовавшийся в их организме дефицит необходимых веществ естественным путем передался ребенку. Попробуй восполни этот недостаток, если в традицию семьи не заложен рациональный, взвешенный подход к набору продуктов для организма.

Суть правильного питания мы, казалось бы, давно для себя уяснили и стараемся следовать его принципам, сочетая белки, жиры и углеводы в более или менее рекомендуемых пропорциях. Но в этой системе существуют свои существенные пробелы, обусловленные, с одной стороны, недостаточным качеством продуктов (влияние как экологии, так и ”обогащения” продуктов стабилизаторами, ароматизаторами и пр.), с другой — неправильным их употреблением в течение суток.

Биофлавоноиды: эффект эстрогена

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По большому счету, правильным питание может называться только тогда, когда в нем присутствуют все классы органических соединений. 20 классов веществ должны быть представлены в питании в виде биофлавоноидов. Это антоцианы, и сульфорафаны, и каротиноиды, и др. Едва ли кто-то возьмется подсчитывать, сколько мы их потребляем, тем не менее важно знать, что именно они дают нашему организму.
Если речь идет о каротиноидах, мы сразу вспоминаем морковь и чернику, где представлены эти соединения. Но в них есть еще и лютеин-зеаксантин. Недостаточное количество этих веществ в организме — чрезвычайно опасная ситуация для сетчатки глаза, для так называемого желтого пятна. А экраны телевизоров и гаджетов делают этот орган еще более уязвимым — значит, не сложно позаботиться о нем, если регулярно включать в свое меню либо морковь, либо чернику, либо также богатые лютеином горошек, тыкву, помидоры, красный перец и пр.

Катехины — класс органических соединений противовоспалительного действия. Их достаточно в продуктах с вяжущим компонентом (например, зеленый и черный чай). Много их в брокколи и шпинате. Вопрос: насколько прочно все это прописалось на нашем столе?

Необходимые организму лигнаны — соединения, которые могут имитировать эффект эстрогена. Источники лигнанов — семена льна и льняное масло, орехи, бобы. Типичный фитоэстроген — соя. У нас она не особо используется, мы не адаптированы к ней генетически. Вообще правильно использовать для питания те продукты, которые растут в регионе нашего проживания. Но у нас сейчас все поменялось. Конечно, приятно, что сейчас нам доставляют бананы не из разряда кормовых, что появилось манго. Но это не основной продукт питания, это единица десерта, а когда продуктами питания становятся чужеродные вещества, к которым мы генетически не адаптированы, это может привести к ряду серьезных осложнений.

С противоопухолевым действием

Растительные индолы — соединения, например, из капусты брокколи, которые обеспечивают защиту от эстрогензависимых опухолей. Подобным действием обладают изотиоцианаты в той же брокколи, а также в брюссельской капусте.

Важнейший компонент продуктов — сульфорафан с его противораковым действием. Противораковый компонент типа сульфарафана содержит японская горчица вассаби. В свое время продуктами питания — поставщиками производных сульфорафана изотиоцианатов были брюква, хрен, редька, репа, горчица. А кто сейчас брюкву ест? Правда, если используют ее как продукт питания, нужно помнить, что ее соединения являются антагонистами йода, поэтому нужно обязательно включать в меню дополнительное количество продуктов, являющихся источниками йода.

К биофлавоноидам относятся и антоцианы, представленные в клюкве, чернике, черном винограде. А вот значимый компонент красного винограда — ресвератрол. Это не просто антиоксидант, он является фактором, который способствует рождению новых не поврежденных митохондрий — оболочек клеток. Их рождение — важное условие сохранения иммунитета. Имеется у ресвератрола и противовоспалительный эффект.

Азотистые вещества поставляют организму компоненты перца. Мы привыкли рассматривать горький перец как пряность, но она обладает мощным действием: улучшает аппетит, стимулирует работу эндокринных клеток кишечника. Кишечник — это не только орган переваривания и всасывания, это огромная эндокринная лаборатория, в клетках которой вырабатываются отдельные важные гормоны. Скажем, наше настроение зависит от уровня серотонина в мозгу. Так вот, мозг вырабатывает всего 20% серотонина, а 80% его вырабатывает кишечник. Поэтому от состояния кишечника во многих случаях зависит эмоциональная сторона нашей жизни.

Питательная среда микрофлоры — полисахариды, попросту клетчатка. Она должна составлять 50-40 г в общем рационе, в то время как реальный показатель — в среднем 5,8 г. Целлюлоза, лигнин, пектин обеспечивают кишечную активность, и потому отсутствие клетчатки является причиной запоров. Клетчатка препятствует также накоплению жиров и уменьшает риск атеросклероза. Важность ее заключается еще и в том, что она ограничивает токсическое воздействие химических добавок и красителей, присутствующих в некоторых продуктах

Омега-3: всегда в силе

Все пищевые продукты с их биофлавоноидами, пусть даже в небольших количествах, крайне необходимы в нашем рационе. И крайне необходимы нам ненасыщенные жирные кислоты омега -3, поскольку снижают уровень вредного холестерина и риск тромбообразования, обеспечивают нормальное артериальное давление. Улучшение мозгового кровообращения в свою очередь означает профилактику снижения памяти.

Очень важно поддержание психоэмоциональных свойств, что обеспечивает включение в наше меню омега-3. В свое время американцы обратили внимание на детскую жестокость, на детский суицид и очень внимательно отнеслись к этим проблемам не только с позиций воспитательных, но и с позиций питания. Они первыми показали, что извращенное детское поведение, детская жестокость, неконтактность тесно связаны с дефицитом омега-3 жирных кислот. Этот продукт очень важен для формирования личностных качеств ребенка, и понятно, что он необходим ему еще с момента зачатия. Когда ребенок вынашивается, он уже должен получать омега-3 жирные кислоты через материнский организм и далее при кормлении грудью через материнское молоко.

Ненасыщенные жирные кислоты не имеют энергетической ценности и используются клетками организма совсем в других целях. Например, они входят в состав клеток коры головного мозга. От наличия этих веществ зависят интеллект, память, способность воспринимать и анализировать. Особенно важны эти вещества для беременных женщин.

Дело в том, что мозг ребенка начинает формироваться уже на 9-й неделе беременности, значит, в теле матери должен быть строительный материал для него. Другими словами, жирные кислоты должны потреблять женщины, которые еще только подумывают о том, чтобы завести ребенка! Так же, как йод и селен. Раньше говорилось, что йод ребенок должен получать с момента рождения. Но в таком случае 30 % его интеллектуальных способностей уже безвозвратно потеряны, их уже не восстановишь, так что йод нужен ребенку еще в утробе матери.

Только холодноводная рыба содержит в своем составе омега-3 жирные кислоты: треска, сельдь. Растительные источники — льняное масло, рыжиковое масло.

По сути, на ребенке, который родился сейчас, сказывается то, как питалась не только его мама, но и прапрабабушка. То, как питаемся мы, что потребляем, отложится еще через два- три поколения и определит здоровье наших потомков. Нормально питаясь, мы заботимся не только о себе, но в том числе о внуках и даже правнуках.
Людмила Стишенко

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