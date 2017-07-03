Хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, по словам гастроэнтеролога Кюллики Суурмаа, в последнее время становится все больше, пишет "Здоровье для всех".

Чем объяснить повышение заболеваемости гастритом или язвой? Для этого есть много причин: неважное питание как по качеству, так и по его нерегулярности; многочисленные стрессы; пресловутая гиподинамия и пр. К тому же совершенствуются методы диагностики, позволяющие более точно определять заболевания.

”Уже в преддверии весеннего сезона участились звонки от постоянных пациентов и их визиты за консультацией, — рассказывает доктор в газете "Здоровье для всех". — Происходит физиологическое снижение обмена веществ, в результате чего ослабевает естественная защита слизистой желудка, а выделение желудочного сока, наоборот, повышается. Что неизбежно приводит к обострению имеющихся заболеваний или появлению их у людей, переживающих стрессы или по тем или иным причинам не придерживающихся правильной диеты. Сдает организм и под действием нездоровых привычек — курения и злоупотребления алкоголем”.

Главной причиной язвы желудка остается зловредная Helikobacter pylori, плюс наследственная повышенная кислотность и стрессы. Без этих факторов язва не появится. Врачу нужно не только проанализировать симптомы, но и разобраться во всех тонкостях, начиная с особенностей желудочной бактерии — провокатора язвы. Тут подход может быть разным. Иные считают: если ”поведение” Helicibacter pylori у человека в норме, то нет смысла лечить от нее, нагружая пациента таблетками. Однако нередко спустя какое-то время человек с обострением попадает к другому специалисту, проходит очередную диагностику — и после лекарственного лечения против бактерии от его жалоб не остается и следа.

Язва может проявиться и без наличия в желудке бактерии. Тогда пациенту рекомендуется щадящее питание с назначением препаратов, направленных на снижение кислотности желудочного сока.

С большой вариативностью

Иногда желудочные заболевания, особенно язва, развиваются у человека буквально с 14-15 лет. В этом возрасте, по словам доктора, болезнь хорошо лечится. Большую озабоченность вызывает язвенная болезнь кишечника. Она может протекать по-разному: у некоторых острый период отступает быстро, другие переживают заболевание с частыми болями и короткой ремиссией. Такие пациенты нуждаются в методичном регулярном лечении, так как преждевременное его прекращение возвращает человека на исходные позиции. Важен регулярный контроль здоровья каждые полгода, на такой же срок выписываются лекарства.

Но в силу весенних изменений нередко обнаруживается, что классическое лечение уже не помогает. Не в последнюю очередь это обусловлено использованием новых, не знакомых врачам лекарств, в том числе биологического лечения. Последнее, по словам д-ра Суурмаа, — не всегда эффективно на все 100%.

”Обнаруживаются весенние обострения — нужно менять схему лечения, корректировать питание. На конгрессах все чаще говорится, что надо учитывать что ешь”. Консервированные продукты — далеко не предмет первого выбора для здорового человека, а для человека с язвенной болезнью они — явный вред — так же, как и продукты не первой свежести. Даже фрукты, например мандарины, лучше покупать в небольших магазинах, куда они поставляются мелкими партиями и не особо залеживаются. И, безусловно, надо пить много воды, что значительно облегчает работу желудочно-кишечного тракта.

Диета диетой, но и она не всегда панацея. Механизм заболеваний довольно сложный, и порой их непросто отличить от функциональных расстройств. Вздутие живота, газообразование — порождение не только язвы или гастрита, но возможно на фоне непереносимости лактозы или глютенэнтеропатии. В этом случае диета определенно помогает. При непереносимости лактозы исключаются не только молоко и сливки, но и все кисломолочные продукты, позволителен только сыр. И принимать таблетки лактазы. Глютенэнтеропатия контролируется диетой, где нет места не только зерновым, но даже их частичкам в составе других продуктов.

Капсульная эндоскопия: что за ней

Язва может локализоваться в любом месте пищевода: в желудке, в толстой и в двенадцатиперстной кишке, где язвы бывают особенно глубокими. Не исключение она и в тонкой кишке, где в свое время ее было очень сложно диагностировать. С недавних пор на помощь гастроэнтерологам пришел новый метод — так называемая капсульная эндоскопия. ”С помощью таких исследований, как гастроскопия и колоноскопия, мы могли рассматривать пищеварительный тракт как сверху, так и снизу, — объясняет д-р Суурмаа. — Но всегда было трудно исследовать тонкий кишечник — 7-метровую тонкую кишку, — а это шанс разобраться в непонятной симптоматике”.

В тонком кишечнике, как выяснилось, можно обнаружить причины анемии, или проблемы с обменом веществ, или болезнь Крона. Не часто, но все-таки обнаруживаемые опухолевые заболевания.

Капсульная эндоскопия — метод для пациента не обременительный. Ему надлежит принять на предварительно подготовленный желудок капсулу в виде обычной пилюли, которая благодаря встроенной в нее камере будет отображать в течение суток все происходящие внутри органа процессы. Вторая комплектующая — датчик — пристраивается ему на живот и считывает поступающие от капсулы импульсы. Оптический элемент датчика фиксирует 2 снимка в секунду. Обычно капсула работает 8 часов, затем человек доставляет датчик врачу, которому остается присоединить его к компьютеру и ”считать” через видеоролик состояние участка кишечника.

В Эстонии пионерами использования метода 10 лет назад стали врачи Тарту и Региональной больницы. Свыше 60 проведенных исследований на счету у д-ра Суурмаа. Среди прочих заболеваний удалось диагностировать одно опухолевое. Капсульная эндоскопия показала себя эффективным методом и при непонятной анемии. Человек несколько лет ищет помощи — и без результата, а капсульная эндоскопия ясно показывает: это болезнь Крона, или язва, или боли провоцируются приемом нестероидного противовоспалительного препарата (можно просто сменить его на другой, чтобы проблема была приостановлена).

”За” и ”против”

Иные пациенты недоумевают: зачем мне гастро- и колоноскопия, когда можно обойтись капсульной эндоскопией? Не больно, все фотографируется. Но для назначения этой дорогостоящей процедуры должны быть серьезные основания. Например, надо сравнить не поддающиеся оценке результаты.

У капсульной эндоскопии есть и свои противопоказания, а именно: стимулятор сердца, который приводит к диссонансу датчика; прошлые операции на животе со спайками, или стеноз — капсула попросту может застрять на каком-то участке.

Вот для выяснения причин анемии это исследование незаменимо. Отчего у человека потери крови? Из-за гинекологических проблем? Из-за патологии в пищеварительном тракте? Или причина наследственного характера?

У женщин, по свидетельству д-ра Суурмаа, анемия часто обусловлена проблемами гинекологического характера. У людей постарше можно подозревать действие лекарств. У мужчин анемия встречается редко, но если он приходит с анемией, первым исследуется толстый кишечник, особенно правая сторона, где может быть опухоль.

…Что имеем в итоге? Как диагностика, так и выбор лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта всегда имеют неоднозначный ответ, что является проблемой не только врача, но и главным образом пациента. От нас звисит — не попасть в разряд пациентов.