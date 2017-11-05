Диагноз по юзерпику: информация из интернета — подсказчик или вредитель?

Народ давно уже уяснил: ”Спасение утопающих — дело рук самих утопающих” — и вооружился этой идеей для самоизлечения, пишет "Здоровье для всех". Благо всегда есть под рукой интернет-порталы — подсказчики и помощники. Всегда ли это так? Об этом размышляют главврач медицинского центра Vitaclinika Наталья Жилкина и доктор Александр Усков-Келл.

Обращаются ли в клинику молодые мамы по поводу здоровья детей, приводят ли взрослые люди своих великовозрастных родителей, приходят ли на прием бизнесмены — вот что любопытно: абсолютно у всех категорий этих пациентов есть одна объединяющая проблема — все оперируют информацией из интернета. Прочитали нечто наукообразное, сделали какой-то свой вывод и часто на приеме рассказывают врачу, как их надо лечить, или задают вопрос: почему им предлагают такую схему лечения, когда в интернете написано совсем другое?! Порой это бывает забавно и комично, но иногда, по большому счету, опасно.

Будем надеяться, что в Эстонии таких случаев нет, но в соседнем государстве недавно нашумел трагический случай, когда мама, не полагаясь на услуги педиатра, лечила маленького ребенка по рекомендациям интернет-форума. Ребенок в результате погиб от пневмонии, так как врачи, когда его доставили наконец в больницу, не смогли его спасти. Или взять другой пример. Не так давно во Франции случился скандал, когда несколько детей погибли от кори. Им не могли делать прививки по медицинским показаниям, а инфицировались они от своих сверстников — детей не привитых. В результате в стране за отказ от прививок ввели настоящую уголовную ответственность родителей. Они могут получить реальный тюремный срок, если отказываются от проведения ребенку плановой вакцинации.

В нашей стране к таким мерам не прибегают, хотя местные врачи часто наблюдают ничем не обоснованные отказы родителей от плановой вакцинации детей. Единственный их довод при этом — ссылки на устрашающие примеры из… интернета.

Источник — авторитетный?

Правомерны ли такие действия? Да, мы должны владеть известным объемом информации, но важно то, из каких источников мы ее черпаем. Дело в том, что в интернете информация не маркирована, и часто мы не знаем, имеет ли место статья профессионала, подается она как профессионально пригодная, или как материал для общего развития, или перед нами вообще досужие рассуждения неспециалистов. Нет никакой метки, которая позволяла бы человеку, открывающему определенный сайт про здоровье или какой-то форум, понять, что статью ведет, например, квалифицированный специалист, а не такой же пациент, который в свою очередь сам где-то что-то прочитал и излагает материал исходя из собственного понимания.

Важно понимать, что у врача с солидной практикой, который знает, как менялись подходы к лечению разных заболеваний, который обладает последней информацией, как и что нужно делать в определенной ситуации — у него, как правило, нет времени на то, чтобы сидеть на форумах или в интернете, проводить заочную консультацию и отвечать на всевозможные вопросы. Будем отдавать себе отчет: у опытного врача, да еще занятого, нет никакой мотивации много и подробно консультировать людей через интернет.

Где истина в последней инстанции?

Сложно судить и об авторитетности определенного ресурса, откуда пациент черпает информацию. Есть достаточно много броских сайтов с якобы научными статьями на медицинские темы, но на поверку, тем не менее, не выдерживающими никакой критики. В то же время есть сайты клиник, где представлена достаточно серьезная информация о каких-то медицинских процедурах и услугах. Здесь — конкретика. Но неспециалисту в медицинской области сориентироваться в таких тонкостях очень сложно.

Суть в том, что есть, скажем, истина в последней инстанции, которая должна исходить от специалиста. Мы не чиним, например, свой телефон, прочитав в интернете, как это надо делать, мы поручаем его мастеру, потому что у специалиста есть инструментарий и возможность провести анализ, осмотр и качественно отремонтировать аппарат. Так есть ли нужда ”чинить” свой организм, исходя из общих представлений, вместо того чтобы доверить лечение врачу? Кроме того, информация в интернете может быть устаревшей или элементарно недостоверной, тогда как врач вооружен данными последних медицинских конференций о том, как меняются подходы в лечении различных заболеваний и как эффективно их применить в данном случае. Иначе говоря, сравнивать информацию из интернета с информацией, полученной непосредственно от врача, который видит пациента и снабжен соответствующим фактическим инструментом для решения проблемы, по меньшей мере неправомерно.

Заочно не лечим

”Проявления заболеваний очень индивидуальны, поэтому ориентироваться на то, что Маша сказала Оле: у меня было точно так же, и я при этом использовала такое вот средство –считаю, просто безграмотным, — высказывает свои наблюдения Н. Жилкина. — Надо каждый раз учитывать тонкие нюансы. Я, например, как врач никогда не буду давать советы по телефону. Я предложу: приходите, и я вас посмотрю. Я буду видеть, буду в курсе вашей озабоченности, сумею доподлинно понять характер заболевания, как оно развивалось, что было сделано, как было сделано. Только на этой основе могу дать вам конкретные рекомендации и предложить соответствующее лечение. При одинаковом диагнозе одному подойдет один препарат, другому — другой, всех "под одну гребенку" подводить нельзя, как нельзя говорить о ”среднестатистическом пациенте”, которого берутся консультировать заочно.

Случается: когда врач говорит, что надо применить такую-то схему терапии, у пациента с его собственными представлениями начинаются сомнения: — может быть, врач не до конца его понял и предлагает не то. Скажу, опираясь на пример из своей практики. Пациент приходит. Спрашиваю: что вас сюда привело? У меня геморрой. Геморрой, говорю я, — это не жалоба. Уточните, на что жалуетесь. Понемногу проясняются симптомы, и тогда мы начинаем конструктивный разговор, тогда становится понятно, в чем проблема. По сути, пациент приходит к врачу, вооружившись поставленным невесть каким образом диагнозом, не позаботившись о главном — как сформулировать свою проблему и обозначить жалобы.

Если человек много читает, в том числе статьи в интернете, он, безусловно, повышает свой общий интеллектуальный уровень. Но надо все фильтровать, ко всему относиться с известной долей скептицизма. Это во-первых. Во-вторых, если решил погрузиться в данную проблему и что-то для себя уяснить, надо не полениться и рассмотреть несколько источников, чтобы выбрать вариант, приемлемый для тебя.

Чтобы не было поздно

- Каждый третий житель страны занимается самолечением, — продолжает А.Усков-Келл. — Это статистика. Что это значит? Если появляются жалобы на здоровье, у человека есть вариант обратиться к семейному врачу, есть вариант не ждать и пойти на прием в частную клинику и есть вариант зайти в интернет, прочитать рекомендации на форуме и слепо им следовать. Как видим, треть населения привлекает последний вариант. Люди пробуют на себе различные средства, а потом, когда уже ничего не помогло и время упущено, обращаются за спасением к семейному врачу или в отделение экстренной медицины. Таким образом человек усугубляет свою проблему, и ее устранение обходится дороже не только в плане самочувствия, но и в денежном эквиваленте. Могут понадобиться не только длительные консервативные процедуры, но, не исключено, речь встанет об оперативном вмешательстве, которого можно было избежать.

Обращение к врачу — самый разумный путь решения проблемы, когда есть жалобы на здоровье. А если уж решил воспользоваться ”услугой” интернета, то потрудись проверить подвернувшийся источник информации: действительно ли это сайт клиники, которая отвечает за то, что написано, или это ни к чему не обязывающий форум, где может писать любой владеющий клавиатурой. Клиника пишет на своей странице только то, за что несет ответ. В противном случае на сайте написано — администрация не несет за опубликованную информацию никакой ответственности. Так стоит ли примерять данные такого сомнительного материала к собственному здоровью?