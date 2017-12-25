Диабетик за праздничным столом: что, как и когда есть?

Приближающиеся праздники — все равно что торжество гурманов. Где Рождество — там пипаркокки и глинтвейн, где Новый год — там столы ломятся от всевозможных блюд. Но как вести себя при этом изобилии больному диабетом, привыкшему к известным ограничениям? Прислушаемся к рекомендациям эндокринолога Татьяны ВИНОГРАДОВОЙ.

В праздник больному диабетом ничего практически менять не надо, и нужно лишь придерживаться основной схемы лечения: или таблетированного, или инсулинового, пишет "Здоровье для всех".

Есть так называемый короткий, или пищевой инсулин, — быстро- и короткодействующий. Если пациент его уже получает, здесь все зависит от того, какой у него тип диабета. Организм человека с 1 типом диабета очень чувствителен к инсулину, его используют в малых дозах. Поэтому иногда пациентов обучают так: если сахар перед едой невозможно проверить (допустим, во время рабочего дня), то в целях безопасности инсулин вводится в конце еды. А пациенты с диабетом 2 типа, нечувствительные к инсулину (инсулинорезистентные), не имеют такой быстрой реакции на короткий инсулин и у них поступают его большие дозы. Они могут делать укол инсулина до еды. В принципе, разрешается вводить инсулин непосредственно до еды или в конце ее. Но именно при 1 типе диабета из-за риска гипогликемии, то есть падения сахара, пациент может подкалывать инсулин в конце приема пищи.

Это касается основных доз, которые рассчитаны для завтрака, обеда и ужина. Но в праздники, как известно, ужин сдвигается или становится дополнительным ”бонусом”. Больному диабетом не удается остаться от такого распорядка в стороне. И не беда. Если он хорошо обучен, то в этих обстоятельствах ему надлежит несколько откорректировать дозу вводимого инсулина или делать добавочные подколы препарата. Это и есть такая предпраздничная подготовка. Например, если пациент собирается увеличить калории во время ужина, особенно за счет углеводов, то он должен откорректировать дозу инсулина. Но на ночное застолье, привычное под Новый год, схема лечения инсулином уже не распространяется. В этом случае целесообразно сделать дополнительный подкол инсулина.

Какие дозы его вводить — очень индивидуально и зависит от чувствительности человека к инсулину.

Как быть с ночным инсулином. Если его доза откорректирована, адаптирована к пациенту, то этот инсулин продолжают вводить изо дня в день одинаково, там изменения составляют обычно 1-2 единицы с учетом показателя утреннего сахара в крови. Иначе говоря, ради праздника схему введения базального, или базового, инсулина менять не надо.

Схема требует корректировки

Что для диабетика предпочтительнее: привычные ему блюда или разносолы? Нет смысла ограничивать себя, и правильно будет ориентироваться на свои вкусы и позволить себе попробовать все, что есть на столе. Пусть блюда будут разнообразными, главное учитывать потребляемое количество. И надо все-таки дать трезвую оценку углеводам и соразмерить: их в два раза больше, чем бывает в обычный прием пищи, или в 3 раза больше? Инсулин вводится соответственно предполагаемому объему углеводов. Не помешает сжигать эти углеводы за счет движения.

Диабетик может не отказывать себе и в десерте, но при этом опять же должен рассчитать: если блюдо не входит в его обычный рацион, то либо больше водится инсулина, либо прибавляем себе активности.

Меньше выбора у тех, кто лечит диабет с помощью таблеток. Их дозировку лекарств отрегулировать мы не можем, они все долго действующие. Таблетка сульфанилмочевины, например, принимается только утром, назначать дополнительный прием таблеток уже нельзя, и тогда человек за праздничным столом просто не должен засиживаться на одном месте, ему нужно больше двигаться и быть активным.

С противопоказаниями и без них

Как больному диабетом поступать с алкоголем? Абсолютного противопоказания в отношении алкогольных напитков точно нет. Конечно, алкогольное опьянение в сочетании с любыми лекарствами, и диабетическими в том числе, недопустимо. При этом и таблетки, и инсулин становятся такими же токсичными и опасными, как сам алкоголь. В другой плоскости лежит легкий алкоголь, он в случае с диабетиками даже приветствуется, и его запрещать не стоит при условии, что он потребляется строго в меру. Например, за время праздника незазорно выпить 2-3 бокала вина. Если выбирать шампанское, пусть оно будет не сладкое, а брют. Стоит избегать ликеров, то есть сладкого алкоголя. Если предпочтение отдается водке, ее нужно принимать не залпом, а дозировано — например, 50 мл за праздник. И, конечно, под закуску.

Глинтвейн на Рождество? Почему бы и нет? Все зависит от объема и времени приема — до еды, между едой. При употреблении вместе с едой не обойтись без дополнительных 2 единиц инсулина, когда же его пьют в промежутках между приемами пищи, то корректировка не требуется.

Еще один нюанс. Если человек употребляет алкоголь и при этом очень подвижен, танцевальная разминка ему в радость, тогда единицы вводимого инсулина надо сократить.

Алкоголь сам по себе снижает уровень сахара крови, а если еще активные танцы до утра, будет нелишне проявить разумную осторожность и корректировать дозу инсулина, ориентируясь на показания глюкометра. Его диабетик в любых обстоятельствах должен иметь при себе.

И при лечении диабета таблетками. Большие дозы используемого метформина, например, в сочетании с большими дозами алкоголя абсолютно противопоказаны. Для человека, знающего меру, толика алкоголя все же допустима.

Освежители-напитки

Алкоголь даже в малых количествах вызывает повышенный аппетит. После застолья очень хорошо выпить чаю или кофе, только без сахара. Хочется подсластить напиток — используйте сахарозаменитель. А нужно просто утолить жажду — для этого нет ничего лучше простой воды. Можно пить соки. Если они свежевыжатые, то их пьют в натуральном виде, а магазинные в упаковках лучше разбавить в соотношении 1:1. Натуральные морсы — клюквенный, например, или брусничный при отсутствии в них излишнего сахара не требуют разбавления. В противном случае избыток сахара — это дополнительные углеводы, причем наиболее вредные для диабетика -быстровсасываемые.

Как резюме: что бы ни было на праздничном столе, диабетику все можно, но с учетом того, насколько это превышает его обычный рацион. От этого зависит доза вводимого инсулина. Или хорошая активность.