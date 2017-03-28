Диабет: умеете ли вы считать? А читать?

Какие проблемы наиболее болезненны для больных диабетом? Неумение считать хлебные единицы? Неодолимое желание запретного плода — сладких продуктов? Или отсутствие понимания того, что представляют собой углеводы как таковые? На этих и других не менее важных вопросах на страницах газеты "Здоровье для всех" сосредоточивает внимание медсестра центра эндокринологии Ида-Таллиннской центральной больницы Айли Саукас.

Умение держать заболеванием под контролем часто зависит от типа диабета. Наблюдается, что при диабете 2 типа люди обычно потребляют слишком много углеводов, но при этом мало двигаются. Углеводы — поставщики энергии, если человек недостаточно двигается, энергия не расходуется, калории откладываются в организме в виде жиров, растет вес, а с ним и содержание сахара в крови.

Проблемы диабетиков 2 типа также в том, что они не принимают назначенное лекарство согласно режиму, а если так, то сахар в крови значительно повышается — дальше может последовать повреждение сосудов сердца, мозга, глаз, ног. Если забывать принимать таблетки или своевременно ставить уколы, то сахар будет неизбежно прыгать и осложнения настигнут больного быстрее, чем при контролируемом течении заболевания.

Другая история у больных диабетом 1 типа — как правило, людей молодых. Обычно они двигаются достаточно много, но в их случае негативную роль играет неумение или нежелание подсчитывать приравненные к потребляемым углеводам хлебные единицы. Конкретно: когда сладкого в меню заложено побольше, тогда больше требуется и инсулина, и надо тщательно оценивать, сколько именно этого инсулина нужно ввести. Людям это, к сожалению, не всегда удается.

Конечно, лучше, если человек запомнит потенциал хлебных единиц и на основе этого будет строить правильный рацион, исключая или сводя к минимуму потребление продуктов с высоким гликемическим индексом. На деле это не так просто, потому что в школе человека обычно не учат разбираться в разных элементах — где белки, где жиры, где углеводы, а то, что не усвоено в детстве, плохо дается в зрелом возрасте. Но на то и есть служба диабетсестер, чтобы обучать больных индивидуально подбирать щадящий рацион и при необходимости делать повторные уроки.

Как поумерить аппетит

Совсем уж без сладкого людям, безусловно, не обойтись. Иногда можно и побаловать себя, скажем, конфетой, но тогда нужно знать, что она повышает сахар в крови быстрее, чем кусочек белой булки. Значит, от этого кусочка придется уже отказаться. А если еще погулять после такого поглощения конфеты, то сахар в крови и не будет подниматься. Другое дело, если человек, сидя за телевизором, готов незаметно для себя съесть несколько конфет. Быстрые углеводы на фоне отсутствия движения закономерно повлекут за собой повышение уровня сахара в крови.

Иногда небезобидными при диабете становятся продукты, которые диетологи относят к категории допустимых. Например, яблочный сок. Если сам фрукт можно съесть, не особо беспокоясь о последствиях, то яблочный сок, будь он даже без добавления сахара, все равно содержит фруктозу, и значит, обеспечит повышение уровня сахара в крови. Важно знать: хочется яблочного сока — можно выпить лишь толику его и лучше — наполовину разведенный водой.

Случается, больной диабетом задается вопросом: не проще ли вместо того, чтобы постоянно подсчитывать хлебные единицы, совсем отказаться от углеводов? Допустим, принимать биодобавки на основе хрома, которые, как принято считать, подавляют тягу к сахару. Однако биодобавками, хоть их и не возбраняется употреблять, диабет не лечится. Терапия по обозначенной врачом схеме все равно необходима. Препараты с хромом действительно помогают погасить аппетит, но их влияние на течение болезни скромнее, чем если бы человек учитывал, какие продукты повышают сахар больше, какие меньше, какие делают это медленно, какие — быстро. Некоторым людям, по их признанию, хром вообще не помогает, другие говорят, что видят от него определенные положительные изменения. Биодобавки чуда не сделают. Аппетит, скорее, можно усмирить более приемлемым путем, постепенно уменьшая не только калорийность блюд, но и их объем.

У тех, кто находится на лечении инсулином, должен быть гибкий подход. Предполагая, скажем, обильное застолье, больной диабетом может ”подстраховаться” за счет повышения единиц вводимого инсулина короткого действия. Однако при лечении инсулином длинного действия повышать дозировку нельзя. Его действие рассчитано на 24 часа, и произвольное увеличение дозировки может повлечь за собой резкое падение уровня сахара — опасную для больного гипогликемию. Диабетсестры учат: хочется запретного — приравняйте его к тем же хлебным единицам. Скажем, съесть кусочек торта равнозначно 4 хлебным единицам, то есть двум ломтикам хлеба. Тогда придется ровно на столько уменьшить потребление любимой картошки или макарон — иными словами, сократить количество прочих углеводов.

Без жестких запретов

Есть нормы FDA (международное управление за качеством продуктов), согласно которым этикетки продуктов должны сопровождаться данными об их энергетической ценности и соотношении сахаров, углеводов, жиров. Насколько реально больному диабетом отслеживать эти цифры на этикетках? Есть ли в этом смысл? Безусловно, есть. Для человека с повышенным холестерином и жирами, да еще при сахарном диабете важно иметь выбор в пользу более безопасного для него продукта. Повышенные жиры в анализах? Значит, чтобы не усугубить состояние, нужно отслеживать в продукте содержание именно животных жиров. Преобладание повышенного сахара в организме означает, что целесообразно остановить свой выбор на продукте, этикетка которого сообщает о низком содержании углеводов. При повышенном весе все составные продукта — белки, жиры, углеводы — в сумме своей повышают поступление энергии, а это — лишние калории.

Никакая диабетсестра не станет настаивать на том, чтобы больной диабетом ежедневно отслеживал килокалории — их влияние на показатели сахара опосредованные, тогда как напрямую его повышение провоцируют прежде всего углеводы. Надо прочно усвоить, что 1 хлебная единица равна 10 г углеводов — то количество, которое чуть-чуть повышает сахар крови. Например, сахар крови составляет 5 ммоль/л, человек съедает яблоко (10 г углеводов) — и через 2 часа сахар у него повышается в среднем на 2 единицы — становится 7 ммоль/л.

Сегодня жестких запретов на потребление при диабете тех или иных продуктов не существует, но важно знать свои показатели и всегда их учитывать. Ушло в прошлое, когда учили, что диабетику нельзя есть то или другое. Ученые нашли подходы к достижению равновесия, поскольку не прекращаются исследования, как конкретно влияют на содержание сахара в крови различные продукты: как они всасываются, насколько их потенциал соответствует хлебным единицам. Больному диабетом, во имя того чтобы контролировать свое заболевание, важно последовательно использовать разработанные рекомендации.