Дерматолог дает советы: как питать кожу зимой

От чего зимой может страдать наша кожа, и как сохранить ее здоровье и красоту?

”Каждый год ближе к зиме у меня происходят изменения в коже — она начинает чесаться, особенно на спине и на бедрах, иногда чешется тыльная сторона ладоней. Год назад врач сказал, что это связано с повышенной сухостью из-за многослойности одежды и воздействия воды. Посоветовал пользоваться увлажняющими кремами. Весной и летом у меня не было никаких проблем, но сейчас все снова повторилось. Раз в два дня регулярно пользуюсь кремом после душа — не помогает. Наверное, надо искать какие-то аптечные средства”, — посетовала читательница ”Здоровья для всех”.

Комментирует дерматолог Тамара Комлова:

”Сухость кожи характерна для женщин не только в том возрасте, когда сошли на нет женские гормоны. В зимний период даже молодые женщины отмечают, что кожа становится чрезвычайно сухой.

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Что касается кожи лица и рук, то негативно на ней сказывается, прежде всего, разность температур на улице и в помещениях. То тепло, то вдруг холодно — сосуды не успевают среагировать, поэтому в зимний период для лица обязательно нужна защита. Подразумевается, что кремы должны быть жирными и содержать меньше воды. Если в помещении у нас должно быть увлажнение и кремы должны содержать воду, чтобы создавать на коже гидропленку и не допустить потери влаги из кожи, то, выходя на улицу, нужно использовать только жирные кремы.

И, конечно, негативно на коже сказывается сухость воздуха в помещениях. Воздух надо увлажнять. Можно вешать мокрые полотенца на батарею или приобрести увлажнители. Когда увлажнение в квартире нормальное, сразу излечиваются заболевания, кожа становится менее сухой — человек чувствует себя комфортно во всех отношениях.

Сухая кожа на теле часто действительно возникает из-за того, что эти места не дышат под слоями одежды, и сопровождается зудом и даже жжением. Применение наружных средств при этом просто необходимо. Например, у нас продается крем Nivea bodi washen — он вполне доступен по цене. Еще более убедительный эффект дают кремы с мочевиной (уреа) — 10% для тела и для лица — 4%. Проходят не только неприятные ощущения, но часто даже воспалительные процессы. Я не тороплюсь назначить лекарственные препараты, прежде предлагаю базовое лечение в виде кремов с мочевиной, витаминов и омега-3.

Легче сразу назначать гормональные, но не хочется. Процесс, как только гормональные перестают употреблять, возобновляется. Нет у меня пациента, который плохо бы переносил крем с мочевиной, а вот улучшения практически у всех. В аптеке нужно спросить, что вам подошло бы лучше. Все очень индивидуально и зависит от особенностей кожи: одному этот крем хорошо подходит, другому — совсем не годится.

Кожа, как и весь организм, нуждается в питании. Замечу, что у нас у каждого есть недостаток витаминов и микроэлементов. На этот счет есть разноречивые мнения, но я вижу, что люди, которые употребляют витамины, реже испытывают проблемы с кожей. Из пищи мы абсолютно не получим то количество, в котором нуждаемся, и я за то, чтобы получать витамины и микроэлементы в осенне-зимний период. Нужно определиться, какие витамины вам нужны. А всю необходимую информацию, конечно, предоставят в аптеке. Провизоры отлично владеют этой информацией.

В нашем регионе наблюдается явный недостаток витамина D. Он, кстати, является не только витамином, но и гормоном, от дисбаланса которого, особенно в возрастном периоде у женщин, больше выводится кальций из организма. Поэтому принимать витамин D в нашем регионе необходимо, даже не исключая летний период. Об этом говорится на всех медицинских лекциях. Уже при первоначальном обследовании назначаю пациентам именно витамин D и полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Тогда в зимний период иммунная система меньше страдает и вирусные заболевания меньше прилипают к человеку. Достаточное количество витамина D отражается и на здоровье кожи.

В какой форме принимать витамин D? Эффективной считается жидкая, но комфортнее та, что в капсулах по 30 мкг. Такую дозу можно принимать в качестве профилактики. Людям, которые часто болеют и страдают от сухости кожи, нужно делать это обязательно. По идее, семейный врач должен знать своего пациента и обследовать его организм на содержание витамина D.

В данный период времени нам просто необходимы ненасыщенные жирные кислоты омега-3. Причем минимальная доза обычно составляет 3 капсулы — каждая по 370 мг, а суточная потребность в них 1000 мг. Профилактически обычно назначаю 2 капсулы, но если у человека очень сухая кожа, которая зудит, оправданно довести прием кислот омега-3 до 4 капсул в день. Это довольно умеренно, поскольку в трихологии, например, при проблемах с волосами лечебной дозой является 2 г омега-3”.