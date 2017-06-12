Деликатная проблема у женщин: как лечить недержание мочи

Из-за чувства неловкости женщины часто замалчивают проблему недержания мочи, ложно полагая при этом, что возможности лечения такого состояния нет или что со временем проблема разрешится сама по себе. Однако расстройство мочеиспускания — это болезнь, и ее можно лечить, о чем напоминает на страницах газеты "Здоровье для всех" онкогинеколог Александра Шаврова.

Миллионы женщин испытывают непроизвольное подтекание мочи из уретры (мочеиспускательного канала). У одних женщин при стрессовом недержании мочи (НМ) происходит неподконтрольное выделение нескольких капель мочи при беге, чихании, вставании, физической нагрузке, т.е. при повышении внутрибрюшного давления. У других имеет место ургентное недержание мочи — выделение ее при внезапном и сильном позыве к мочеиспусканию, которое женщина не в силах сдержать. Многие страдают от наличия в той или иной степени выраженности обоих типов недержания.

НМ может быть слабо выраженным и носить эпизодический характер, а может стать и причиной хронической депрессии. Страх НМ в публичном месте лишает женщину возможности проведения совместных мероприятий с семьей, друзьями. Невозможность контролировать процесс мочеиспускания может ощутимо повлиять на качество жизни.

К сожалению, приходится раз за разом отмечать тот факт, что неосведомленность женщин о возможностях лечения НМ и, вероятно, нежелание обсуждать интимную проблему с врачом приводит к тому, что лишь небольшая часть женщин с симптомами обращается к врачу в поисках помощи.

Между тем, женщины страдают от НМ в 2 раза чаще, чем мужчины. Свою роль в этом играют роды, менопауза и особенность строения мочеиспускательного тракта. И у женщин, и у мужчин инконтиненция (недержание) может быть вызвана неврологическими нарушениями, родовыми травмами, инсультом, рассеянным склерозом и физиологическими изменениями, вызванными старением. Женщины постарше страдают от НМ чаще, чем молодые. Но это не означает, что инконтиненция неизбежна с возрастом.

НМ — это болезнь, лечением которой должен заниматься врач. Заболевание происходит в результате нарушения работы мышц и передачи нервных импульсов, которые отвечают за удержание и высвобождение жидкости из мочевого пузыря. Мочевой пузырь связан с уретрой — каналом, через который моча выводится из организма. Во время мочеиспускания стенки мочевого пузыря сокращаются, заставляя жидкость вытекать из мочевого пузыря в уретру. В то же самое время сократительная мышца (сфинктер) уретры расслабляется, позволяя моче покидать организм. НМ происходит, когда мышцы мочевого пузыря внезапно сокращаются, а сфинктер уретры недостаточно сильный, чтобы препятствовать вытеканию мочи. Моча может подтекать при небольшом давлении на мочевой пузырь, если мышцы повреждены. Также усугубляет НМ ожирение, так как при нем повышается внутрибрюшное давление. Снижение веса помогает облегчить проблему.

Стрессовое НМ

Если смех, чихание и другие движения, вызывающие повышение давления на мочевой пузырь, приводят к подтеканию мочи, то, по всей видимости, у вас стрессовое НМ. Этот тип НМ в большинстве случаев может быть вылечен. Стрессовое НМ может острее проявляться за неделю до менструации. Связано это с пониженным уровнем гормона эстрогена в крови, что приводит к уменьшению мышечного давления вокруг уретры и подтеканию мочи. С нехваткой эстрогена связано и появление стрессового НМ во время менопаузы.

Ургентное НМ

Этот тип НМ вынуждает человека находиться в непосредственной близости от туалета, так как происходит нестерпимый позыв к мочеиспусканию и женщина не всегда успевает на него отреагировать. Интересно, что при этом мочевой пузырь может быть наполнен совсем незначительно. Причина этого типа недержания скрывается в неправильном сокращении стенок мочевого пузыря. Аномальные нервные сигналы могут вызывать спазм мочевого пузыря. При ургентном недержании мочевой пузырь может опорожняться во время сна, после выпитого незначительного количества жидкости, при звуке бегущей воды. Проблему НМ могут усугублять к тому же некоторые медицинские препараты (диуретики) или эмоциональное расстройство, а также другие заболевания — диабет, гипертиреодит. Нарушение иннервации мочевого пузыря вызывают, например, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, Альцгеймера, инсульт.

Будем распознавать

Кроме перечисленных типов НМ есть и другие: гиперактивный мочевой пузырь, функциональный, транзиторный, но они встречаются реже.

Итак, если вы обнаружили у себя перечисленные симптомы, то будет разумно обратиться к своему гинекологу. Вам потребуется гинекологический осмотр, чтобы исключить возможно сопутствующее опущение органов малого таза. Последнее могло быть вызвано тяжелыми родами или физической работой. На визите постарайтесь подробно рассказать, в каких случаях происходит НМ, с чем оно связано, возникает ли оно во время физической нагрузки, сопровождается ли нестерпимыми позывами. Вас могут попросить заполнить опросник для уточнения всех жалоб. Если при положительной кашлевой пробе, т.е. при кашле выделяется небольшое количество мочи, можно поставить диагноз стрессового НМ. При необходимости проводят ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря, выявляют остаточную мочу; используют цитоскопию — исследование, при котором осматривают полость мочевого пузыря через оптический прибор (вводится через уретру). При смешанном типе НМ потребуется ряд уродинамических исследований, с помощью которых изучают характеристику процесса мочеиспускания, измеряют давление в мочевом пузыре, скорость мочеиспускания.

Без оперативного вмешательства

Существует два основных вида лечения недержания мочи — консервативный и хирургический. Консервативный подход показан молодым женщинам с невыраженными симптомами НМ, возникшими, например, после родов, также пациенткам, которым хирургическое вмешательство противопоказано. Ургентное НМ лечат только консервативным способом. Сюда относится тренировка мочевого пузыря, при которой пациент старается придерживаться временных интервалов при опорожнении мочевого пузыря. Улучшая контроль над процессом, интервалы можно удлинять. Рекомендуются упражнения для укрепления мышц промежности и органов малого таза, в частности упражнения Кегеля. В гимнастике мышц малого таза чрезвычайно важны терпение и последовательность, и после нескольких недель занятий тренировки желательно продолжать дальше. Эти упражнения занимают лишь 5 минут в день. Но не следует ожидать моментального эффекта, ощутимый результат может появиться только через 5-6 недель. Важно и правильное выполнение упражнений, поэтому может потребоваться консультация специалиста.

В терапии ургентного НМ применяют препараты, которые действуют расслабляюще на мышцы мочевого пузыря и тормозят импульсы со стороны нервной системы.

Подход кардинальный — хирургия

При смешанном и стрессовом НМ можно обратиться к консервативным способам лечения. Однако если в течение года не произошло ожидаемого улучшения, то рекомендовано хирургическое вмешательство. Наиболее эффективной считается операция с помощью синтетической ленты из пролена. Ее также называют петлевой пластикой свободным синтетическим лоскутом. Пролен не рассасывается и не теряет свою прочность с годами. Существует несколько вариантов операций петлей, в ходе которых под средней частью уретры размещается лента из пролена, обеспечивая дополнительную опору мочеиспускательному каналу. Продолжительность операции 20-30 минут, она выполняется как под местным, так и под общим наркозом. Во время операции делаются небольшие разрезы со стороны влагалища и над лобковой костью или в паховой части. Специальным инструментов проленовая лента заводится под уретру для обеспечения необходимой опоры. Пациент может быть выписан домой уже в день операции.

Поскольку чаще всего встречается смешанный тип НМ, то обычно прибегают как к консервативным, так и оперативным методам лечения.

Для нас важны информированность женщин об этой проблеме и возможностях ее лечения. Необходимо четкое осознание: недержание мочи самостоятельно не проходит.