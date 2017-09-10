Давление-"попрыгунчик". Что есть норма

Гипертония — стойкое повышение кровяного давления — составляет высокий риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Меняя состояние стенок сосудов, высокое давление спазмирует их, образуя на стенках бляшки, и тогда кровоток еще больше ухудшается, угрожая человеку инфарктом или инсультом. О том, что нужно учитывать больным гипертонией, рассказывает на страницах ”Здоровья для всех” заведующий отделением кардиологии Ляэне-Таллиннской центральной больницы Илья Лапидус.

Когда человек годами принимает лекарства от повышенного давления, он хорошо изучает себя за это время и, как правило, сам умеет неплохо регулировать себе дозировки и снижать давление до уровня, при котором он хорошо себя чувствует.

Привычно считать, что в норме показатели верхнего (систолического) и нижнего (диастолического) давления должны соответствовать цифрам 140/90 мм рт. ст.. На самом деле это не так. Верхнее давление допустимо в диапазоне от 110 до 140, нижнее — от 55 до 90. Все, что укладывается в эти рамки, есть норма. Бывает, что, допустим, верхнее давление нормальное — скажем, 135, а нижнее — 95, то есть за рамками нормы. Значит, речь идет о повышенном давлении — неважно за счет нижней или верхней его составной.

В чем люди заблуждаются? Все, что выходит за границы 120/70, свидетельствует о повышенном давлении. Это не так. Люди с определенными хроническими заболеваниями часто имеют диастолическое давление 65 — вполне соответствующее норме. Дело в том, как человек чувствует себя при этом. Если при показателях 90/65 он чувствует себя хорошо, организм функционирует уверенно, равновесие в порядке и физическая активность сохраняется, все с ним в порядке. Но человека тревожат низкие цифры. Просто надо знать, что этот человек — гипотоник. Бытует мнение, что при низком давлении надо пить крепкий чай, кофе или коньяк. Нет! Надо просто пить! Любую жидкость, пусть то будет кофе, молоко, вода — что угодно. Заливаем жидкость — поднимаем давление на пару-другую единиц, и никаких таблеток не нужно. Или нужно немножко соли. Поваренная соль повышает давление — старая история, почему гипертоникам нужно избегать излишков соленого. А гипотонику можно есть соль, если ему требуется поднять давление, можно позволить себе кусочек селедки или, допустим, соленых фисташек.

Определить предельную границу

Долгое время признавалось, что давление у людей должно укладываться в норму вне зависимости от возраста. Сейчас в этом плане сделаны кое-какие послабления. Если у пожилого человека верхнее давление колеблется между 140-150, не надо спешить бить по этому поводу тревогу, потому что это такое пограничное давление, которое никакой реальной опасности для человека не представляет. Сегодня у него может быть цифра 145, завтра 155, наконец, 160. Вот при последнем варианте доктор уже должен подумать, как лечить пациента. С нижним давлением все очень строго, оно не должно зашкаливать за 90.

Второе, что наблюдается в реальной жизни. Гипертоники, особенно те, кто успел пережить какие-то кризы, плохо переносят даже нормальное давление, не говоря уже о нижней границе нормального систолического 110/105. Причина: у них сразу нарушается равновесие. Это как с жирафом. У него давление сильно за 300. Еще бы! Чтобы загнать кровь по его длинной шее, нужно создать давление. Строго говоря, чем выше давление, тем лучше наша голова снабжается кровью. Но одновременно мы создаем проблему для кровеносных сосудов, которые не приспособлены для того чтобы выдерживать такое давление. Сосудистая стенка не выдерживает, лопается — и от этого возникает кровоизлияние в мозг. Поэтому если хроническому гипертонику снижаем давление до нормы, ему часто плохо — у него голова кружится, он теряет равновесие. В таком случае нужно просто дать ему самому отрегулировать давление так, чтобы качество жизни у него было нормальное. Он сам с помощью лекарств должен найти то минимальное давление, которые не будет отрицательно сказываться на его самочувствии.

Не пренебрегать главным постулатом

Как принимать препараты? Есть так называемые ”ночные” гипертоники, у них давление повышается к вечеру, и есть ”утренние”. Логично назначать прием лекарств с утра, поскольку наша физическая активность тоже способствует тому, что давление повышается. Больные возражают: утром давление нормальное, так зачем мне лекарство?! А вы помойтесь, побрейтесь, позавтракайте и только тогда измеряйте давление — наверняка оно не будет таким уж идеальным. Логично назначать лекарства с утра, чтобы возросшее напряжение было предупреждено. Ночью давление у человека физиологически падает и затем повышается обычно перед тем, как человек просыпается. Если же перед нами ярко выраженный гипертоник ”утренний”, можно попробовать дать ему лекарство с вечера. Современные лекарства, как правило, 24-часового действия. Вы его приняли, его концентрация в крови повышается, и максимум действия придется как раз на утро, после чего оно начнет снижаться, и тогда вечером придет время приема очередной дозы.

У человека давление скачет от предельно высокого до предельно низкого? Так бывает, когда лекарства принимают неправильно. Появились такие комбинации, когда в одной таблетке врач может дать 2-3 лекарства сразу, и все 3 компонента будут действовать 24 часа. Если человек правильно принимает лекарства, то никаких скачков давления быть не должно. Бывают также препараты, которые принимают 2 раза в день, то есть их действие рассчитано на 12 часов, и таким образом давление также лечится 24 часа в сутки. Выбор в пользу препаратов короткого действия делается для тех пациентов, у кого давление резко колеблется от высоких до низких показателей — так лучше управлять процессом. Но когда второй раз забывают принять одну из таблеток или когда пациенту предоставляется определенная свобода действий, чтоб он мог подбирать себе комбинацию или время приема — тогда и начинаются скачки давления.

Есть один постулат, который не дано никому нарушать: давление должно быть под контролем 24 часа 7 дней в неделю. И никакой другой философии здесь быть не может. Гипертоническая болезнь — изначально хроническая. Ее можно эффективно лечить и уберечь человека от осложнений. Но ее нельзя излечить. Стоит прекратить прием лекарства, пройдут сутки-двое — и давление неминуемо начнет повышаться.

Диагноз — половина успеха

Гипертония — болезнь наследственная, и если она заложена генетически, то уберечься от нее сложно, но можно отодвинуть ее проявление на как можно более поздние сроки. Просто надо вовремя диагностировать гипертонию, для чего хотя бы пару раз в году измерять давление у врача или в аптеке. Если все хорошо — продолжайте свою жизнь в том же русле, если есть колебания — проводите измерения чаще: раз в месяц или раз в неделю. Показатели постоянно повышены? Надо пойти к доктору, и он проведет исследование: почему гипертония, отчего гипертония: решит, гипертоник данный человек или нет и, если гипертоник, как именно его лечить.

Как уберечься от повышения давления гипертонику со стажем? С одной стороны, просто, с другой — сложно. Что повышает давление? Стрессы и нарушение диетического баланса, острая и соленая пища, злоупотребление алкоголем. В малых дозах алкоголь, а это 2 стопки водки или бокал вина, ничего плохого с давлением не сделает. Повышает давление не столько этанол, сколько последующее его действие. Человек, пьянея, теряет над собой контроль, начинает много есть, а много соли и еды приводит к повышению давления.

Чем старше человек, тем больше вероятность появления у него так называемой эссенциальной гипертонии — болезни нарушенной регуляции кровяного давления. Но вот, делится д-р Лапидус, обнадеживающий факт: средний возраст больных гипертонией с каждым годом растет совершенно феноменально. Это говорит о том, что лечение становится более эффективными: дают себя знать как своевременная диагностика, так и грамотно подобранное лечение.