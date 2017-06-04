Диплопия — симптом неоднозначный, пишет "Здоровье для всех" и приводит ответы врачей.

”У меня уже больше месяца почему-то постоянно двоится в глазах. При этом такое нарушение пропадает, как только ложусь на бок. Консультировался у окулиста, и он нашел, что мое зрение в порядке. Был и у семейного врача, которая заверила, что у меня нет каких-то патологий, которые таким образом могут влиять на зрение. Живу и гадаю: может, у меня что-то с вестибулярным аппаратом? Или глазной нерв страдает? Боюсь, как бы не было хуже, все-таки возраст немолодой. К какому врачу еще нужно обратиться?”

Семейный врач Андрей БОРИСОВ:

- Причин двоения в глазах, или диплопии, множество. Конечно же, в первую очередь надо полностью исключить проблему с органами зрения. Если офтальмолог уверяет, что со зрением абсолютно нет проблем (что в данном возрасте маловероятно), то нужно исследовать неврологическую сферу. Прежде всего исключаются опухоли головного мозга, кровоизлияния в мозг, другие нарушения мозгового кровообращения, демиелинизирующие заболевания (например, рассеянный склероз), аневризмы сосудов мозга. Также следует исключить воспалительные или опухолевые процессы орбиты, повреждение глазодвигательных мыщц и нервов. Подобный симптом могут вызывать также диабет и заболевания щитовидной железы (гипертиреоз). Надо иметь в виду и интоксикацию, в том числе алкогольную и лекарственную.

Диплопия — тревожный симптом, который требует тщательного изучения.

Офтальмолог Игорь ИВАНОВ, со своей стороны, рекомендует:

- В данном случае необходимо обратитьсяк к ортоптисту — специалисту по движению глаз. В таллиннской глазной клинике работают два таких специалиста — К.Сомма и С.Измагилова. Записаться можно через общий телефон регистратуры 6661900.