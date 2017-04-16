Без чудовищных экспериментов: как мягко и незаметно слепить фиругу

В своем желании хорошо выглядеть женщины нередко готовы ставить на себе самые различные эксперименты. Чаще всего эти эксперименты сводятся к различным диетам или к фанатической работе в спортзале.

Цель чаще всего оказывается недостижимой. Но есть средство, с помощью которого можно мягко и незаметно для себя и фигуру свою подкорректировать, и освоить правила здорового питания. Имя ему — шейпинг. Об его особенностях в газете ”Здоровье для всех” рассказывает тренер по шейпингу и пилатесу Ирина Раук.

Вообще само понятие шейпинг идет от shape — форма. То есть мы формируем фигуру. Шейпинг — это система упражнений для коррекции и пропорционального развития фигуры, выработки осанки и пластичности. Это самое подходящее занятие для тех, кому надо улучшить свою фигуру или похудеть. Это часто взаимосвязано. В шейпинге есть возможность влиять на всю фигуру в целом или только на отдельные её части. Уменьшить жироотложения в области талии или бедер, в зависимости от конституции женщины.

Шейпинг показан для любой женщины трудоспособного возраста. Если вы тренированы, то к нему можно приобщиться и после 60 лет. Если никогда не занимались, тогда разумнее будет поискать другие виды тренировок с меньшей интенсивностью — скажем, пилатес или йога.

Ирина рассказывает, что когда человек приходит на занятие по шейпингу в первый раз, для неё как для тренера, который будет вести этого клиента в течение длительного времени, важно знать как можно больше о его здоровье. В этом помогает медицинский опросник, чтобы выяснить какие проблемы есть у человека. Учитывается все: подготовленность, чем вы болели, когда в последний раз физически тренировались. Только после этого подбирается соответствующая нагрузка. Обычно новички начинают с самого базового уровня и спустя месяц-полтора они уже могут двигаться дальше.

На разных уровнях

Шейпинг — это уникальная система, говорит Ирина Раук. В ней, улучшая фигуру, мы укрепляем сердечную мышцу, так как работа происходит в аэробном режиме, что благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему. Приорететом шейпинга является не просто похудение, а стройные, женственные формы тела!

Тренировка длится 55 минут, и вся программа демонстрируется на экране. Параллельно предлагаются три разных уровня нагрузки. Ирина Раук: "Я не показываю все упражнения сама, я — обучаю, помогаю женщинам правильно выполнять технику упражнений, понимать, для чего они делают те или другие движения. Одновременно я контролирую у них пульс. В группе могут быть люди с разным уровнем подготовленности, с разными физическими возможностями и с разными задачами конкретной тренировки — и это всё надо учитывать".

Пусть меньше, да лучше

Шейпинг придуман специально для женщин. При всей их занятости, их разнообразных интересах и даже нелюбви к спорту, именно такие женщины очень часто приходят на этот вид физических занятий. Тренировка 2-3 раза в неделю. В сумме набегает 1 рабочий день в месяц. Но что происходит? Мы добавляем физической активности для мышц и для всего организма, если речь о человеке, который никогда этим не занимался или занимался давно. Ирина Раук: "С началом тренировок я обучаю клиента основам шейпинг-питания. Дается задание — запишите, что вы едите в течение дня. Тогда наглядно видны все плюсы и минусы. Вместе мы разбираем такой рацион, если мы видим отсутствие результата в течении какого-то времени. Так же даю правила питания в дни тренировки и в дни ее отсутствия".

Что такое правильное питание в тренировке? Правильное питание будет то, которое повысит уровень здоровья и поможет решить задачу с коррекцией фигуры. Это никакая не диета, это подбор полезных продуктов и их соотношение. Мы начинаем различать что к чему и начинаем исключать из рациона не нужные нам продукты. Сознательно или бессознательно мы придерживаемся достаточно простых рекомендаций, и наш рацион становится более сбалансированным и здоровым. Результат себя показывает буквально за месяц-два.

В сравнении с шейпинг-моделью

Шейпинг базируется на изометрическом тестировании: замеряются вес, рост, продольные пропорции, кожно-жировые складки, обхваты. Все это обрабатывается компьютерной программой, и определяется модель, для конкретной занимающейся. Тогда мы сравниваем результат с идеалом и определяем последующие изменения. Чисто математически видно, что происходит после нескольких занятий с мышечной и жировой тканью. Это не значит что мы должны стать такой моделью, но у нас есть точка отсчета, к которой мы можем двигаться в одну или другую сторону. И от этого уже составляется программа тренировки.

Для женщины, чтобы привести себя в порядок, ограничений по возросту нет. Если говорить о молодых, то они буквально лепят свою фигуру. Самый благодарный, пожалуй, контингент — это молодые мамочки. Были роды и кормление грудью — естественный процесс, с которым меняется фигура, растет вес. С этим, безусловно, надо работать, и чем быстрее после родов восстанавливаешь свою фигуру, тем легче ее потом держать. И это, что приятно, попутно повышает самооценку женщины.

Вообще существует такая рекомендация: чем стабильнее наш вес — даже если он чуть больше, чем нам хотелось бы — тем лучше. Это говорит о том, что наша гормональная система сохраняется в равновесии. Но когда люди сидят на диетах и физически ничем не занимаются или, наоборот, ударяются в тренировки, изнуряют себя несколько месяцев — вес ”улетает”, но с окончанием экспериментов возвращается к исходному. Вес прыгает — и гормональная система теряет свою стабильность, она не понимает что происходит в теле. Такие встряски чреваты тем, что наш гормональный фон меняется и здоровье может пошатнуться.

Если мы скидываем 2 кг за месяц — это прекрасно. Это тот вес, который для нашей гормональной системы — совершенная норма. Посмотрим: нам надо убрать 20 кг. Сколько месяцев надо работать? 10 месяцев — почти год. Зато это гарантирует, что мы не вернемся к прежним излишкам веса. Потому что мы сбрасываем вес медленно и наш организм успевает привыкать к новому весу. Когда мы приближаемся к норме, обычно темп снижения веса начинает замедляться. Тогда просто остается держать свой вес на одном уровне. Для достижения такой цели 2 часа тренировки в неделю — это не много. И не надо голодать.

В качестве дополнения

Последовательный приверженец шейпинга, Ирина Раук дает также персональные тренировки и проводит занятия по пилатесу, и тренировки для пожилых людей — женщин от 65 до 85. Почему для пожилых — пилатес? Во-первых, в пилатесе нет ритма, во-вторых, Ирина предлагает тот пилатес, который полезен женщинам в этом возрасте. В нем больше движений на суставы, на улучшение подвижности позвоночника и на укрепление внутренних групп мышц. Для каждого возраста должны быть свои движения, своя мера активности, своя нагрузка. В пилатесе еть базовый уровень — как раз тот, который удобен для пожилых людей и для любого, кто мало двигается. И он, что немаловажно, безопасен для таких людей. Так что и в возрасте ”golden age” вполне можно держаться в тонусе, пусть даже никак не замышляя ”построить” фигуру.