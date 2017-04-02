Аллерголог-пульмонолог отвечает на вопросы родителей: нет — запретному плоду!

”Пищевая аллергия у младенца и диатез — это одно и то же? Если нет, то в чем их различие?”

Аллерголог-пульмонолог Светлана СЕРГЕЕВА отвечает на страницах ”Здоровья для всех”:

- Диатез — это старинное название, на смену которому пришло современное обозначение — атопический дерматит. Причины атопического дерматита далеко не сводятся к пищевой аллергии, она может присутствовать примерно у третит из всего числа маленьких пациентов аллерголога.

”У моего племянника-аллергика вслед за реакцией на пыльцу обнаружили еще и пищевую аллергию. Мы знаем, что с возрастом детская аллергия на пыльцу может пройти. А проходит ли аллергия на пищевые продукты?”

- Если у человека аллергия на какой-то воздушный агент, то его иммунная система может ошибочно принимать за него те аллергены, которые имеются в пище, и организм начинает реагировать на эти пищевые аллергены точно так же, как на воздушные. Хотя аллергию вызывает агент, который содержится в пище, мы это называем не пищевой аллергией, а проявлением перекрестной.

Возможен разный порядок событий. Согласно классике, сначала появляется реакция на воздушный аллерген, и потом может дать о себе знать перекрестная аллергия, когда возникает реакция на пищу. Однако часто бывает и так, что у человека позитивный тест на воздушный аллерген, но сам он этого не ощущает, в то время как перекрестная аллергия на продукт уже налицо. Со временем, правда, и пыльцевая аллергия у него все равно возникает.

Как правило, дети чаще всего ”вырастают” из пыльцевой аллергии. Но бывает и так, что уже повзрослевший человек с позитивными анализами на пыльцевую аллергию болезненно реагирует на фрукты и овощи, а поллиноза как такового — ни весеннего, ни летнего — не ощущает.

Таким пациентам рекомендуется в течение всей жизни воздерживаться от данного продукта. Если человек долго воздерживался от определенного продукта и его организм в какой-то мере очистился, скажем так, от плохих антител, то одномоментно можно позволить себе чуть-чуть ”запретного плода”. Но ни в коем случае нельзя это делать на пустой желудок. Опять же, все зависит от человека и тяжести его реакции. Если это анафилактический шок, который в большинстве случаев возникает на орех, то однозначно нельзя пренебречь запретом на продукт-аллерген! Человек должен всю жизнь его избегать и следить, чтобы этот аллерген не присутствовал в его пище.

Если же аллергия проявляется в виде небольших шершавых бляшек, которые то возникают в ответ, например, на съеденный помидор, то пропадают, — можно изредка ”согрешить” и съесть вкусный салат с помидорчиком. Но, отступая от правила, вы знаете, что после будете неделю чесаться, и на этот случай у вас должен быть под рукой антигистаминный препарат. Все зависит от человека: кто-то и мысли допустить не может, что он будет периодически почесываться, а кому-то все равно: ну и почешусь немножко, зато помидорчик был очень вкусный!

”Может ли пищевая аллергия ни с того ни с сего появиться у взрослого человека? Заметила, что как только съем половинку папайи, так кожа начинает чесаться. Выходит, мне экзотические фрукты противопоказаны?”

- У взрослых людей пищевая аллергия действительно проявляется прежде всего на коже, реже на состоянии желудочно-кишечного тракта. В большинстве своем аллергия у этих людей берет начало еще в детском возрасте и сохраняется, разве что без прежней остроты. Встречается молочная аллергия, яичная, комбинированная.

Наглядные реакции в основном связаны с рыбой. Взрослый человек, как правило, из детского опыта знает, что конкретно ему нельзя, да и организм у него уже так отрегулирован, что, скажем, рыбу он даже на дух не переносит.

Пищевой аллерген — это из разряда чего-то привычного в нашем питании. Когда на стол попадает что-то экзотическое — человек один раз съест, у него необычный ответ — он уже не захочет повторять эксперимент. Если у нас затянувшаяся беда на коже, все чешется, и это мешает жить — ни поспать спокойно, ни поработать — решение очень простое: избегать того, что мешает нашей повседневной жизни.