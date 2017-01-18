TEDxLasnamäe 2017 состоится уже 1 апреля - и пройдет в здании нового оздоровительного центра в Ласнамяэ по адресу Linnamäe tee 3. Помещения, пока еще закрытые для широкой публики, на один день превратятся в интерактивную площадку для обмена идеями, меняющими мир.

Тема TEDxLasnamäe 2017 — ”Горизонт событий”. Этот термин обозначает границу черной дыры, за которую мы не можем заглянуть. Горизонт событий будущего отделяет доступные для нас события от тех, узнать про которые невозможно.

TEDxLasnamäe приглашает вместе задуматься, насколько далеко может зайти человеческая мысль. Вместе мы попробуем понять, где проходит граница неизведанного, и приблизится к этому горизонту.

”Мы хотим, чтобы наши зрители задумались о том, что в принципе человечеству узнать суждено и попытаться представить, куда наш взор никогда проникнуть не сможет. Черные дыры и их горизонты событий — это не средоточия тьмы, это лишь очередные тайны, о которых пока разбивается человеческое любопытство. Что когда-нибудь понять их суть, заглянуть за горизонт событий, человечеству нужно для начала объять и понять то, что объять и понять в принципе можно. Именно к этому и подталкивает конференция TEDxLasnamäe,” пояснил главный организатор Владимир Свет.

Продажа билетов на TEDxLasnamäe 2017 уже началась. Приобрести билет можно здесь.

В этом году на TEDxLasnamäe выступят ученые, общественные деятели, бизнесмены и люди творческих профессий. Любителей музыки ждет особый сюрприз.

Смотрите информацию о TEDxLasnamäe 2017 на обновленном сайте или в сети Facebook.

Организаторы обращают Ваше внимание на то, что нынешние цены на билеты действуют до 1 марта.