"Вы замечали, с чего начинается любая пьянка?”, или Зачем программисту уметь хорошо говорить

”У человечества две беды: люди не умеют говорить — и люди не умеют слушать”, — уверен программист Андрей Солнцев. — Нам надо учиться говорить. Опыт публичных выступлений чрезвычайно полезен. Уж для айтишника точно”. На конференции TEDxLasnamäe он выступил в первый год — в далеком 2014.

”Это всего лишь стереотип, что волосатые айтишники с засаленными волосами сидят ночами за компьютерами, поглощают пиццу и ни с кем не разговаривают. Сегодня все по-другому. Айтишники разговаривают с заказчиком, демонстрируют плоды своего творчества, выслушивают критику, проговаривают дальнейшие разработки. И тут крайне важно, как ты умеешь общаться и как можешь преподнести свои идеи. Один час правильно выстроенной беседы может сэкономить недели и месяцы работы.

И где еще этому учиться, как не выступая перед публикой? Поэтому я люблю делать доклады на конференциях и всем советую.

Обычно люди боятся большой аудитории, боятся реакции зала, боятся показаться глупыми. На самом деле, это всего лишь дело техники. Нужно всего лишь потренироваться. Порепетировать перед зеркалом, потом перед мамой, потом записать себя на видео и посмотреть со стороны.

Кстати, для публичного выступления вовсе не обязательно нужны тысячи человек и концертный зал. Публика может состоять и из одного человека. Главное, чтобы вы подготовились и имели четко выраженную цель. Даже рассказать анекдот — это уже выступление. Вот расскажите анекдот и снимите на телефон. И подумайте, что нужно поменять, чтобы в каждый момент было интересно слушать.

Для меня самая большая сложность — отобрать самое интересное и полезное для слушателей из всего того, что я вообще мог бы рассказать. Мыслей много, время ограничено — надо выбирать. Для этого надо знать цель и знать аудиторию. Одной аудитории стоит рассказывать одно, другой — совсем другое. Кстати, мне кажется, что это самая распространенная ошибка даже очень опытных докладчиков. Готовился месяц, сделал мега-презентацию с картинками, а спросишь: кому ты это рассказываешь, с какой целью? — растеряется. Как-то не задумывался…

В 2014 году мне посчастливилось выступить на первом русскоязычном TEDx в Эстонии — TEDxLasnamäe. Я очень горжусь этим, но это выступление далось мне очень непросто.

Ведь я привык выступать на айтишных конференциях, где все примерно понимают, о чем речь и зачем это нужно. А на TEDxLasnamäe мне нужно было рассказать про DevClub (клуб программистов) людям, бесконечно далеким от айти. И надо было это как-то так подать, чтобы людям это было интересно. Более того, чтобы их на что-то вдохновить! Я месяц ходил в панике, вообще не знал, с чего начать. Но все получилось, организаторы мне помогли.

Оттуда я вынес для себя очень ценный урок: надо во всем искать что-то интересное. Даже о том, как ты сходил в магазин, можно рассказать интересно — надо только настроиться на нужную волну. Можно начать со слов: "ну, сходил в магаз…" А можно — "прикинь, кого я сегодня встретил? А главное, где?" И сразу интерес, интрига; огонь в глазах. Совсем другая жизнь! Или, например, можно начать рассказ с фразы ”Есть две беды — дураки и дороги. А сегодня в Maxima я встретил третью…”

Кстати, на TEDxLasnamäe я особенно гордился тем, какую первую фразу мне удалось придумать. Мое выступление начиналось словами: "Вы замечали, с чего начинается любая пьянка?”

КонференцияTEDxLasnamäe в этом году пройдет 1 апреля. Продажа билетов на TEDxLasnamäe 2017 по льготной продлится до 12 марта. После этого цена поднимется до 35 евро. Количество билетов ограничено. Приобрести билет можно здесь — https://piletimasin.ee/ru/tedxlasnamae.