26.07.2018, 19:00

В России могут закрыться все визовые центры

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Deutsche Welle
EST
В России могут закрыться все визовые центры
фото иллюстративноеFoto: Raivo Tasso

Это случится в случае принятия поправок в закон "О порядке выезда и въезда в РФ". Новые условия аккредитации будут столь строгими, что их не выполнит ни один из визовых центров, считают в Российском союзе туриндустрии.

В России могут закрыться все действующие визовые центры. Это может случиться в случае принятия поправок в федеральный закон "О порядке выезда и въезда в РФ", предложенных депутатами "Единой России", заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина в интервью "Интерфаксу" в четверг, 26 июля.

Эти поправки предполагают наделение МИД РФ функцией обязательной аккредитации всех компаний, оказывающих россиянам посреднические услуги при оформлении виз. Однако условия получения аккредитации столь строгие, что их не сможет выполнить ни один из действующих визовых центров в России, пояснила Тюрина.

Жесткие требования

По ее словам, операторы должны будут открыть филиалы или представительства не менее чем в 20 субъектах РФ, обладать техническими средствами для обработки конфиденциальной информации, сертифицированными в соответствии с законодательством РФ, и иметь не менее чем трехлетний опыт работы в сфере сбора и обработки документов для получения визы от имени дипломатических миссий и консульских представительств.

Максимальная доля иностранного участия в уставном капитале оператора не должна будет превышать 20 процентов. По мнению Тюриной, в случае принятия поправок, иностранным посольствам будет проще закрыть визовые центры в России, чем искать новых подрядчиков.

"Посольствам и консульствам будет проще закрыть визовые центры в России, чем найти подрядчиков, отвечающих новым требованиям закона. А визы будут оформлять по старинке — в собственном визовом отделе, часто единственном на всю огромную страну. А значит, и туристы, и туроператоры рискуют вернуться к практике начала "нулевых", когда получение виз всякий раз становилось незабываемым квестом", — сказала Ирина Тюрина.

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