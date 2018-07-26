В России могут закрыться все визовые центры

Это случится в случае принятия поправок в закон "О порядке выезда и въезда в РФ". Новые условия аккредитации будут столь строгими, что их не выполнит ни один из визовых центров, считают в Российском союзе туриндустрии.
В России могут закрыться все действующие визовые центры. Это может случиться в случае принятия поправок в федеральный закон "О порядке выезда и въезда в РФ", предложенных депутатами "Единой России", заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина в интервью "Интерфаксу" в четверг, 26 июля.
Эти поправки предполагают наделение МИД РФ функцией обязательной аккредитации всех компаний, оказывающих россиянам посреднические услуги при оформлении виз. Однако условия получения аккредитации столь строгие, что их не сможет выполнить ни один из действующих визовых центров в России, пояснила Тюрина.