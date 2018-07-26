В России могут закрыться все визовые центры

По ее словам, операторы должны будут открыть филиалы или представительства не менее чем в 20 субъектах РФ, обладать техническими средствами для обработки конфиденциальной информации, сертифицированными в соответствии с законодательством РФ, и иметь не менее чем трехлетний опыт работы в сфере сбора и обработки документов для получения визы от имени дипломатических миссий и консульских представительств.

Максимальная доля иностранного участия в уставном капитале оператора не должна будет превышать 20 процентов. По мнению Тюриной, в случае принятия поправок, иностранным посольствам будет проще закрыть визовые центры в России, чем искать новых подрядчиков.

"Посольствам и консульствам будет проще закрыть визовые центры в России, чем найти подрядчиков, отвечающих новым требованиям закона. А визы будут оформлять по старинке — в собственном визовом отделе, часто единственном на всю огромную страну. А значит, и туристы, и туроператоры рискуют вернуться к практике начала "нулевых", когда получение виз всякий раз становилось незабываемым квестом", — сказала Ирина Тюрина.