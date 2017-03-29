В пятницу в Таллиннском университете пройдет открытая встреча с Алексеем Венедиктовым

В предстоящую субботу, 1 апреля, вновь пройдет конференция TEDxLasnamäe, на которой выступит главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Так как билеты на мероприятие распроданы, организаторы конференции решили пойти навстречу многочисленным желающим послушать Алексея Венедиктова и организовать отдельное мероприятие, на котором можно будет задать свой вопрос известному журналисту.

Публичная встреча с Алексеем Венедиктовым пройдет в пятницу, 31 марта, с 16:30 до 18:00 в кинозале BFM Таллиннского университета, на четвертом этаже здания Nova (Нарва мнт, 27). Дискуссию будет модерировать заместитель главного редактора "Радио 4" Артур Аукон.

Вход на мероприятие бесплатный. Так как количество мест ограничено, просим сообщить о своём участии, заполнив форму регистрации здесь.

Выступление Алексея Венедиктова и других участников конференции TEDxLasnamäe можно будет посмотреть 1 апреля с 10:15 в прямой трансляции на портале Delfi.

Алексей Венедиктов — российский журналист, главный редактор, совладелец и ведущий радиостанции ”Эхо Москвы”, издатель журнала ”Дилетант”. По данным за февраль 2017 года он занимал первое место в рейтинге самых цитируемых журналистов России. По образованию — историк. На радиостанции ”Эхо Москвы” работает с августа 1990 года. Начинал с должности газетного обозревателя и корреспондента, затем стал политическим обозревателем, возглавил информационную службу и, наконец, в феврале 1998 года был избран на пост главного редактора радиостанции.

Дополнительная информация о мероприятии — info@tedxlasnamae.org