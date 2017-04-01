TEDxLasnamäe: Советник по правам детей: что делать в ситуации, когда ваши соседи вкалывают своему ребенку водку?

Я хочу начать с одной истории, которая произошла в Эстонии, в одном из самых больших городов несколько лет назад. Она настолько поразила меня, что до сих пор я не могу поверить в то, что это произошло реально, в нашей стране, и что среди нас живут такие люди.

В большом микрорайоне проживала семья из четырех человек: мама, папа и двое детей (один маленький, второй учился в начальной школе), родился третий малыш. Через пару месяцев после его рождения по городу поползли слухи, что новорожденный умер… умер несколько дней назад, но родители этого не заметили. Обо всем этом сообщил старший ребенок своей бабушке, ему стало подозрительно, что новорожденный молчит слишком долго. Когда социальные службы приехали на место, то выяснилось, что это правда. Малыш был мертв дней шесть, второго ребенка (того, что постарше) пришлось срочно отправить в больницу, чтобы спасти его жизнь. Что же произошло?

Родители, социально неблагополучные, ежемесячно получив пособия на детей, день за днем эти деньги пропивали. И чтобы новорожденный своим криком не мешал им “отдыхать”, кололи ему и второму малышу тоже, если доставал, водку...внутривенно!

Трагедия произошла в большом городе, в многоэтажке. Маленькие дети, которые часто плачут и потом вдруг замолкают на несколько дней, пьянка в квартире, особенно в начале месяца – когда приходят пособия, близкие родственники, живущие в соседнем доме и уж точно знавшие о пристрастиях семьи. Неужели никто ничего не видел и не слышал? Неужели нельзя было спасти этих детей?

Когда я думаю об этой истории, то не могу не думать: «А что, если бы соседкой оказалась я сама? Или кто-то из вас? Был бы этот малыш сейчас жив?»

Кто-то подумает, что эта история единична. Да, вы правы...такой ужас не происходит каждый день. То, что произошло в этой семье – это скорее исключение.

Но сколько вокруг детей и семей, где что-то происходит: возможно, мать-одиночка осталась без работы и никак не может найти новую, и в результате теряет себя; папа считает главным методом воспитания – ремень. Его так воспитали и он стал человеком! Значит, только так и нужно «воспитывать»… В большинстве случаев, проблемы в семье не возникают внезапно, чаще всего это латентная проблема, которая со временем, если ею не заниматься, усугубляется.

Но самое главное, что при своевременном и правильном вмешательстве выход еще можно найти и самого страшного – смерть ребенка, нанесение увечий – можно избежать!

Ежедневно специалисты охраны детства, социальные работники, неправительственные организации, оказывающие социальные и консультативные услуги, сталкиваются с ситуациями, где дети страдают, а как в моей истории – даже погибают. И вопрос здесь не только в том, остался ли ребенок в живых и цело ли его тело, а в том, что есть множество ситуаций, где физически он еще жив, но ему нанесена такая душевная травма, которая может разрушить ему всю дальнейшую жизнь.

Несмотря на то, что у нас уменьшается количество детей, живущих в бедности, и развиваются социальные услуги, по данным Министерства социальных дел, количество детей, попадающих в поле зрения социальных служб, продолжает расти. В 2015 году таких детей было порядка 9000 тысяч, из них примерно у 3 000 проблемы возникли в течение этого года и это только те дети, с кем уже работают и кому помогают. Добавим сюда детей под разными видами опеки – это еще 3000. Кстати, всего в Эстонии живет 246 991 детей. А это значит, что детей, у кого имеются серьезные проблемы, кто в беде почти 5%.

В наших силах помочь им! И для каждого человека форма того, что он посчитает для себя приемлемым сделать в ситуации, когда он видит ребенка нуждающегося в помощи, может быть разная. Например, если вы увидите такую семью, то дайте о ней знать, пока не поздно, не важно социальной службе или полиции.

Не надо бояться, что вы станете врагом соседей или вызов окажется ложным. Лично мне, наверное, даже было бы приятно, если бы ко мне постучался сосед и спросил, все ли у нас хорошо и не нужно ли какой-то помощи. Это является индикатором того, что ему не безразлично и я могу рассчитывать на его поддержку.

И на мой взгляд эти вопросы для большинства из нас основные: что подумают про меня и вдруг я все не так понял и все не так плохо!

На них нет однозначного ответа, но лучше перестраховаться, потому что ущерб от неловкой ситуации в разы меньше, чем то, что может произойти, если пройти мимо.