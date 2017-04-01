TEDxLasnamäe: Павел Алонов: когда говоришь ученикам, что все дети прекрасны и добры, они над этим смеются

Не стоит ожидать от школы чуда, великих свершений, магической реинкарнации. Школа поражает своей консервативностью и традиционализмом, но в то же время она раз за разом выживает в быстро меняющихся условиях. Так считает один из выступавших на конференции TEDxLasnamäe, учитель истории Павел Алонов.

”Когда говоришь ученикам, что все дети прекрасны и добры, они над этим смеются. Сами дети в это не верят. Они говорят, что в таком случае молодых учителей готовят не к реальной школе, а к некой иллюзии”, — сказал Павел Алонов.

Павлу стало казаться, что скорее правы дети, а не профессора, философы образования и мудрые теоретики. ”От осознания этого и согласия с детьми мне стало грустно: именно эта перемена в восприятии детей и учеников меня подкосила”, — рассказал школьный учитель.

Одна из перемен, которая постепенно происходила с Алоновым в течение 9 лет работы в школ, заключалась в понимании важной вещи: оказывается, учитель очень многому может научиться у своих учеников.

Сегодня в школах очень мало учителей мужского пола. Ещё меньше тех молодых людей, которые хотят работать с детьми и готовы пойти работать учителем в школу. Главной причиной этому видят относительно низкую зарплату учителей и до сих пор существующее восприятие профессии учителя как прерогативы женской части населения.

Алонов предлагает мыслить консервативно и считает, что самую большую ответственность несёт учитель, ведь он отвечает за настоящее и будущее детей. В отличии, например, от банкира, который несёт ответственность за чужие деньги и прибыль.

”На этом 9 лет назад строилось моё убеждение в том, что это мужская профессия, именно на этом строится оно и сегодня. Но, преодолев этот барьер страха перед ответственностью и вступив однажды на учительскую стезю, мы, мужчины, даже не подозреваем, как школа и ученики смогут нас изменить, переформатировать, сколько вопросов они перед нами поставят и сколько неожиданных ответов дадут”, — рассказал Алонов.

Одним из ярких примеров, которые научили Павла Алонова по-другому смотреть на своих учеников, он называют историю, связанную с запретом использования во время уроков мобильных телефонов, причем не только для учеников, но и для самого себя.

”В это сложно поверить, но за все 9 лет работы в школе я ни разу не брал свой мобильный телефон на урок. Я всегда оставлял и оставляю его в гардеробе в кармане своей куртки. В конце рабочего дня я спускаюсь в гардероб, беру телефон и перезваниваю на неотвеченные звонки. 2 мая 2013 года был обычный рабочий день. Я провёл 7 уроков, потом ко мне на консультацию пришли ученики 12 класса, и два часа мы готовились к экзамену по обществоведению. В 17.30 я спустился в гардероб, достал из кармана телефон и увидел 12 неотвеченных звонков и несколько сообщений. Я тут же перезвонил маме, и она сообщила мне, что мой папа умер”, — описал свою историю Алонов.

После этого случая он решил, что больше никогда не будет оставлять телефон в гардеробе и что теперь самое время отходить от установленного собственной рукой анахронизма. На волне личных переживаний и эмоций школьный учитель поделился своими мыслями с одним из старших классов. Алонов ожидал, что старшеклассники обрадуются его решению и скажут, что он начал идти в ногу со временем. Особенно его поразил комментарий одного из учеников, который сказал, что именно благодаря тому, что 2 мая 2013 года телефон учителя был в раздевалке, Алонов на 4 часа был в этой жизни счастливее!

После такой реакции Алонов понял, в чём на самом деле секрет всей работы с детьми — для успешной работы с детьми нужно договориваться с ними об общих принципах сотрудничества и затем строго их придерживаться. В этом и заключается гибкость и принципиальность, в которых так нуждаются современные дети.