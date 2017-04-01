TEDxLasnamäe: Кладоискатель: если вы нашли клад, отдайте его государству — получите полную стоимость находки

Находка, обнаруженная любителем-кладоискателем Дмитрием Шутовым, дала возможность ученым развивать теории древних взаимоотношений жителей Эстонии и стала отдельным элементом экспозиции музея, где каждый желающий может ознакомиться с ней. Что же он нашел?

Поисково-краеведческий клуб ”Камерад”, одним из руководителей которого является Шутов, искал место средневековой битвы, произошедшей в феврале 1268 года между армиями северо-русских княжеств и объединенными силами рыцарей Ливонского ордена и Датской Эстляндии вблизи крепости Раквере. Это сражение носит титул одного из самых крупных на территории средневековой Эстонии, но, к сожалению, место сражения до сих пор не локализовано на местности. Попытки обнаружения и локализации места битвы предпринимались уже с 19 века, но безуспешно.

”В ходе поисков места сражения мы выбрали для обследования большие массивы полей в окрестностях Раквере и в течении нескольких дней командой из 20-30 человек при помощи металлодетекторов обследовали выбранные территории, — рассказал Шутов. — Замечательным солнечным апрельским утром на одном из обследуемых нами полей мною была найдена первая римская монета. Рядом оказался идентичный сигнал и была выкопана вторая римская монета. Проверил радиус пять метров — все в таких же сигналах. Перестал копать, связался с департаментом охраны памятников старины”.

На место приехали археологи, совместно с которыми члены клуба продолжили раскопки — зафиксировали координаты всех находок и извлекли их из земли. После этого монеты отправились в лабораторию на консервацию, которая длилась почти два года. ”Отмечу, что монеты требовали серьезного подхода в очистке. Монеты нужно было спасать”, — признался Шутов.

Теперь клад монет выставлен в Музее искусств Тартуского университета, где каждый желающий может с ним ознакомиться. В Эстонии это самый большой клад римских монет. И уникален он еще и тем, что две трети монет отчеканены не в самой Римской империи, а в одной из ее провинций — нынешней Турции. Подобные монеты, даже единичные, вообще большая редкость в наших краях. Подобных кладов, известных науке, нет даже в Прибалтике.

За правильные действия при обнаружении данной ценной находки, клубу была вручена благодарность от министра культуры Эстонии.

Как правильно искать клад?

”Хочу обратить внимание, что правильные действия при обнаружении находки с культурной ценностью позволяют ученым получить массу дополнительной информации и контекста находки. Эта информация зачастую видна только специалисту, чей глаз ”заточен” на ее обнаружение. Поэтому так важно взаимодействие любителей и профессионалов”, — объяснил Шутов.

Находка, имеющая культурную ценность, принадлежит государству. Не тому, на чьей земле она обнаружена или кто ее обнаружил, а именно государству. Сокрытие находки с культурной ценностью — являются административным или уголовным правонарушением.

Государству важно сохранение культурного наследия, поскольку это часть идентитета, связь с прошлыми поколениями. Историю древнего мира можно исследовать только по археологическим находкам. К сожалению, письменные источники в Эстонии появляются только с 13 века, а обо всём, что происходило на территории Эстонии до этого времени, можно прочесть только по археологическим находкам.

Изменившееся в 2011 году законодательство в области охраны памятников старины дало возможность легально использовать металлодетектор, пройдя специализированные курсы и получив разрешение от Департамента памятников старины. На курсах объясняют где можно искать, как действовать при обнаружении той или иной находки, с кем связываться в той или иной ситуации и многое другое, полезное для начинающего кладоискателя.

Прошло уже 6 лет действующей системы разрешений и можно сделать некоторый анализ работы этой системы в целом. "Хочу отметить, что с введением системы разрешений, количество переданных государству находок значительно возросло. Многократно возросло. И не зря — ведь появилась реальная возможность сделать что-то важное на благо науки и легально получить вознаграждение за находку с культурной ценностью".

И да, немаловажный фактор — вознаграждение за находку выплачивается в размере 100% оценочной стоимости. Не 50%, или какого-то другого соотношения, а именно 100%. И именно нашедшему. Оценочную стоимость определяет экспертная комиссия. Сумма вознаграждения зависит не только от материальной стоимости самой находки, но и от комплекса правильных действий при ее обнаружении.

Именно благодаря этому многие находки, которые раньше уходили на черный рынок, теперь оказываются в руках государства. Понятная и прозрачная схема передачи находки увеличила количество поисковиков-любителей, готовых легально взаимодействовать с государством.