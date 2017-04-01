TEDxLasnamäe: Иллюстратор — о поиске себя

Иллюстратор Алексей Бичков проделал долгий путь из Нарвы к самому себе. В своей речи на конференции TEDxLasnamäe он рассказал о том, что повлияло на него — и как каждый может преодолеть свой путь.

Я расскажу историю о встрече, которая определенным образом повлияла на мою жизнь.

Дело в том, что в один момент жизни я встал на путь поиска себя, занимался восточными единоборствами, потом философскими учениями Индии, Японии и Китая, а потом пришел к тибетскому буддизму. В один момент я, отправился в путешествие по Индии и Непалу. Я ехал на поездах от города к городу, побывал в древнем городе Варанаси, где на берегу реки Ганг уже тысячи лет сжигаются тела усопших, путешествовал по буддийским местам и, вот уже в Непале, в окрестностях Катманду, случайно забрел в индуистский храмовый комплекс Пашупатинатх.

Там меня пригласили в один маленький ашрам, небольшое помещение, где в одном углу горел костер и молодой непалец делал свои ритуалы, пел мантры, а в другом углу был топчан покрытый одеялом, а на нем сидел старик в одной набедренной повязке с дрэдами и длинной бородой, слушал радио и рисовал на небольшом холсте изображение какого-то индуистского божества.

Он пребывал в крайнем сосредоточении, выводил линию за линией и был тотально поглощен своим занятием. Я помню — в один момент радио что-то стало словно волну терять, оно затрещало, задребезжало, а потом совсем прекратило работать — тогда старик отвлекся, стал крутить у радио ручки и радио снова заработало. А он продолжил рисовать и опять с головой ушел в свое занятие.

В этот момент я собрался было спросить у него что он рисует, но меня остановил другой непалец. Не беспокой него — сказал он — Гуру рисует так много часов — он не ест и не пьет, а только слушает радио и рисует. Это его медитация.

Я в тот момент испытал нечто вроде экзистенциального озарения! Дело в том что мне всегда нравилось рисовать, мне это давалась относительно легко, я занимался этим всю жизнь — и это было настолько частью меня, что я перестал придавать этому какое-то особое значение.

А тут реальный гуру с бородой — сидит в глубокой медитации и рисует и это медитация в действии, когда субъект, объект и действие сливаются воедино и человек погружается в состояние Flow — Потока. Тогда словно возникает нечто вроде тоннеля, пребывая в котором ты забываешь сколько прошло времени, не обращаешь внимания на чувство голода, твое внимание полностью сосредоточено, ты наполнен энергией, пребываешь в состоянии активного творческого действия и испытываешь радость в процессе.

И вот такое осознание было поворотным моментом. По возвращении в Лондон я решил развивать то, чем я занимался с самого детства и, вместо школы Восточных и Африканских исследований я выучился на иллюстратора.

Я стал рисовать все больше, каждый день по несколько часов, и подходил к этому со все большей осознанностью. И все чаще я стал замечать, что могу рисовать несколько часов, ни на что не отвлекаясь, и испытывать от этого радость. Тело само знает, куда вести линию, где и как закрашивать, стирать, и штриховать — ты уже не думаешь о том, как то-то и то-то делать — тело работает, а сознание погружается в глубокое Сейчас.

И часто лучшие иллюстрации получались, когда я был способен попасть в это особое состояние потока, которое описывают люди всякого разного рода деятельности — атлеты, писатели, музыканты, художники. Считается, что это состояние оптимального функционирования человека.