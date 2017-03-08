Режиссер Алена Суржикова — о том, какие навыки позволяют добиваться своих целей

”Навык публичных выступлений помогает в жизни. Если человек умеет говорить на большую аудиторию, держать паузу, сохранять внимание публики, развивать тему, находить аргументы, то при общении с маленькой аудиторией или в личном общении с кем-то все эти навыки помогают добиваться своих целей”, — считает режиссер Алена Суржикова, которая выступала на конференции TEDxLasnamäe в 2014 году.

”Я думаю, что часто успех человека в ряде определенных профессий, где работа связана с общением, зависит от умения говорить и представлять себя и свои интересы. Публичные выступления делают человека более уверенным в себе.

Моя профессия состоит из непрерывного общения с героями фильма, со съемочной группой, переговоров с партнерами, спонсорами и представителями фондов, то есть я постоянно должна разъяснять, что, как, зачем, почему, для кого и для чего я хочу снять. Чем быстрее, интересней, понятней я это расскажу — тем больше времени все сэкономят.

Публичные выступления учат сконцентрировано, точно, ясно и обычно коротко излагать свои мысли. Повар, который умеет хорошо говорить, легче работает в команде, а на кухне идет большая командная работа. Шеф-повар, умеющий расположить свою команду к себе, добьется лучших результатов, чем тот, кто не умеет говорить и общаться. Вдохновлять людей не сложно, если то, о чем ты говоришь интересно и важно, а часто твое отношение к работе передается в твоей речи.

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18 минут говорить эмоционально, весело, необычно и о новых вещах, конечно, сложно. Но любую сложность можно преодолеть подготовкой. Терпение и труд все перетрут. Речь нужно написать, потом ее надо проговорить, потом отрепетировать, проверить на друзьях, знакомых, понять, работают ли шутки, где нужно выдержать паузу, где можно углубить тему, а может наоборот сократить и облегчить.

Рассказывать о своей работе полезно, потому что сам понимаешь какие-то новые детали и аспекты, обращаешь внимание на то, что могло бы остаться незамеченным. Когда выступаешь, полезно смотреть в глаза публики, тогда видна реакция, интерес, скука, удивление, воодушевление, все это помогает потом проанализировать не только речь, но и работу, о которой ты говоришь”.

В этом году конференция пройдет 1 апреля. Продажа билетов на TEDxLasnamäe 2017 по льготной продлится до 12 марта. После этого цена поднимется до 35 евро. Количество билетов ограничено. Приобрести билет можно здесь.