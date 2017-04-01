ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Конференция TEDxLasnamäe 2017 — "Горизонт событий"

TEDxLasnamäe 2016 Foto: Jekaterina Bašarenko, TEDxLasnamäe

Сегодня, 1 апреля, в Таллинне проходит конференция TEDxLasnamäe 2017 — "Горизонт событий". Русский Delfi является давним и главным медиапартнером конференции. Мы и на этот раз ведем прямую трансляцию всей конференции, а также публикуем речи ее участников. Начало трансляции — в 10:15.