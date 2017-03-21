На TEDxLasnamäe выступит главный редактор “Эха Москвы” Алексей Венедиктов

Главный редактор радиостанции “Эхо Москвы” Алексей Венедиктов 1 апреля выступит на конференции TEDxLasnamäe 2017. Посмотреть прямую трансляцию можно будет на портале Delfi.

Алексей Венедиктов — российский журналист, главный редактор, совладелец и ведущий радиостанции ”Эха Москвы”, издатель журнала ”Дилетант”. По данным за февраль 2017 года он занимал первое место в рейтинге самых цитируемых журналистов России.

Называет себя человеком, который сам себя сделал. По образованию — историк. На радиостанции ”Эхо Москвы” работает с августа 1990 года. Начинал с должности газетного обозревателя и корреспондента, затем стал политическим обозревателем, возглавил информационную службу и, наконец, в феврале 1998 года был избран на пост главного редактора радиостанции.

Продажа билетов уже на TEDxLasnamäe закончилось. Посмотреть прямую трансляцию можно будет на сайте www.tedxlasnamae.org и на портале Delfi.

TEDxLasnamäe 2017 состоится уже 1 апреля и пройдет в здании нового оздоровительного центра в Ласнамяэ по адресу Linnamäe tee 3. Помещения, пока еще закрытые для широкой публики, на один день превратятся в интерактивную площадку для обмена идеями, меняющими мир.

Тема TEDxLasnamäe 2017 — ”Горизонт событий”. Этот термин обозначает границу черной дыры, за которую мы не можем заглянуть. Горизонт событий будущего отделяет доступные для нас события от тех, узнать про которые невозможно. TEDxLasnamäe приглашает вместе задуматься, насколько далеко может зайти человеческая мысль. Вместе мы попробуем понять, где проходит граница неизведанного, и приблизиться к этому горизонту.