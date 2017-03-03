На TEDxLasnamäe расскажут о безопасности носков и лекарства от насморка

Безопасны ли повседневные продукты и товары с наночастицами? Ученые в этом не уверены. Как посмотреть на свою жизнь другими глазами? Какие тайны скрываются за ставшим привычным двуязычием? Эти три темы дополнили перечень речей TEDxLasnamäe 2017.

TEDxLasnamäe 2017 состоится 1 апреля в здании нового оздоровительного центра в Ласнамяэ. Продажа билетов на конференцию завершится 12 марта.

Алексей Бичков — художник-иллюстратор. Основное направление его работы — иллюстрация детских книг. Работал с такими издательствами, как Bloomsbury, Templar Publishing и Oxford University Press. Среди прочего, иллюстрировал книги Энид Блайтон — одной из наиболее успешных подростковых писательниц XX века. Можно объездить много стран и прочесть сотни книг, пытаясь найти себя. А можно просто посмотреть на свою жизнь другими глазами. На TEDxLasnamäe 2017 Алексей расскажет историю одного озарения.

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Вы уверены, что ваши носки с наносеребром, солнцезащитный крем и лекарство от насморка безопасны? Ученые — нет. Почему это так и что теперь делать поведает спикер TEDxLasnamäe 2017 Олеся Бондаренко. Олеся — доктор наук в области генной инженерии. Она стажировалась в университетах Германии и Швеции, где изучала влияние наночастиц на нервные клетки и иммунную систему человека. В настоящее время Олеся работает в Таллинне в Институте химической и биологической физики, где занимается разработкой новых токсикологических тестов для определения потенциальной опасности наночастиц.

Оля Лойченко — докторант гуманитарного института Таллиннского университета, где основным направлением ее научной работы является изучение названия цветов, цветовых категорий и ассоциаций у двуязычных людей. Она исследует, влияет ли знание двух или более языков на мышление человека и его восприятие мира, в том числе, рассматривая связь между языком и самоидентификацией двуязычных людей в Эстонии. Ее речь называется "Быть или не быть — парадоксы двуязычия".

Продажа билетов на TEDxLasnamäe 2017 по льготной продлится до 12 марта. После этого цена поднимется до 35 евро. Количество билетов ограничено. Приобрести билет можно здесь — https://piletimasin.ee/ru/tedxlasnamae.

TEDxLasnamäe 2017 состоится уже 1 апреля и пройдет в здании нового оздоровительного центра в Ласнамяэ по адресу Linnamäe tee 3. Помещения, пока еще закрытые для широкой публики, на один день превратятся в интерактивную площадку для обмена идеями, меняющими мир.

Тема TEDxLasnamäe 2017 — ”Горизонт событий”. Этот термин обозначает границу черной дыры, за которую мы не можем заглянуть. Горизонт событий будущего отделяет доступные для нас события от тех, узнать про которые невозможно. TEDxLasnamäe приглашает вместе задуматься, насколько далеко может зайти человеческая мысль. Вместе мы попробуем понять, где проходит граница неизведанного, и приблизиться к этому горизонту.