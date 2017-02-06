На TEDxLasnamäe 2017 расскажут о детях, геномном импринтинге и кладоискателях

Археология и кладоискательство, влияние генов на нашу жизнь, защита детей - это первые три темы, которые раскроют спикеры TEDxLasnamäe 2017 Дмитрий Шутов, Наталия Первякова и Юлия Коваленко уже 1 апреля.

Дмитрий Шутов расскажет о том, что обязательно должен знать начинающий кладоискатель. Название его речи на TEDxLasnamäe 2017 говорит само за себя: "Мифы о кладоискателях и, что нужно знать, прежде чем взять в руки металлодетектор?". В 2001 году, сотрудничая с Народным союзом Германии по уходу за воинскими захоронениями, он впервые начал заниматься поисковыми работами в свободное от учебы время. В 2007 приобрел металлодетектор и сделал первые находки. С 2011 года активно сотрудничает с профессиональными археологами и государственными учреждениями и является членом правления поисково-краеведческого клуба ”Камерад”.

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Наталия Первякова — докторант Института молекулярной и клеточной биологии Тартуского университета и научный сотрудник Эстонского генного фонда. Основные направления её научной работы — геномный импринтинг и общегеномные ассоциационные исследования. В качестве приглашенного исследователя в финском Институте здоровья и благосостояния органmизовала сотрудничество биобанков Эстонии и Финляндии. "Геномный импринтинг — история о том, как родители командуют нами даже на генном уровне" — так называется речь Наталии Первяковой на конференции TEDxLasnamäe 2017.

"В семье соседей творится что-то неладное. Обратить внимание или пройти мимо?" Юлия Коваленко имеет степень магистра права и всю сознательную жизнь занимается правами человека, специализируясь на вопросах равного обращения. Юлия является автором нескольких исследований о расизме в Эстонии, а последние 5 лет работает в международной благотворительной организации ”Детская деревня SOS” советником по правам детей.

Продажа билетов на TEDxLasnamäe 2017 уже началась. Приобрести билет можно здесь — https://piletimasin.ee/ru/tedxlasnamae. В феврале стоимость основного билета составляет 25 евро, а льготного 15. Количество мест ограничено.

TEDxLasnamäe 2017 состоится уже 1 апреля — и пройдет в здании нового оздоровительного центра в Ласнамяэ по адресу Linnamäe tee 3. Помещения, пока еще закрытые для широкой публики, на один день превратятся в интерактивную площадку для обмена идеями, меняющими мир.

Тема TEDxLasnamäe 2017 — ”Горизонт событий”. Этот термин обозначает границу черной дыры, за которую мы не можем заглянуть. Горизонт событий будущего отделяет доступные для нас события от тех, узнать про которые невозможно. TEDxLasnamäe приглашает вместе задуматься, насколько далеко может зайти человеческая мысль. Вместе мы попробуем понять, где проходит граница неизведанного, и приблизится к этому горизонту.