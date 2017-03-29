На русском. Без шуток. 1 апреля на Delfi — прямая трансляция конференции TEDxLasnamäe

TEDxLasnamäe 2016 Foto: Jekaterina Bašarenko, TEDxLasnamäe

1 апреля в Таллинне пройдет конференция TEDxLasnamäe 2017 — "Горизонт событий". Русский Delfi является давним и главным медиапартнером конференции. Мы и на этот раз будем вести прямую трансляцию всей конференции, а также публиковать речи ее участников.