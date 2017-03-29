29.03.2017, 11:39

На русском. Без шуток. 1 апреля на Delfi — прямая трансляция конференции TEDxLasnamäe

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rus.delfi.ee
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TEDxLasnamäe 2016
TEDxLasnamäe 2016Foto: Jekaterina Bašarenko, TEDxLasnamäe

1 апреля в Таллинне пройдет конференция TEDxLasnamäe 2017 — "Горизонт событий". Русский Delfi является давним и главным медиапартнером конференции. Мы и на этот раз будем вести прямую трансляцию всей конференции, а также публиковать речи ее участников.

Больше информации о конференции — в специальной рубрике Delfi.

Программа прямой трансляции:

10:00-12:15 — выступают: учитель Павел Алонов, ученый в сфере нано-электроники и информатики Максим Енихин, кладоискатель Дмитрий Шутов, шеф-повар и ресторатор Дмитрий Демьянов.

12:15-12:30 TED речь в записи

12:30-12:40 — в Уголке спикера — интервью с одним из участников конференции.

12:40-12:55 TED речь

12:55-13:05 — в Уголке спикера — интервью с одним из участников конференции.

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13:05-13:15 TED речь

13:15-15:25 — токсиколог Олеся Бондарено, реставратор икон Орест Кормашов, художник-иллюстратор Алексей Бичков, исследователь стволовых клеток Екатерина Казанцева.

15:30-15:40 — в Уголке спикера — интервью с одним из участников конференции.

15:40-16:00 — дискуссия о лженауке с Бондаренко и Первяковой.

16:00-16:10 TED речь

16:10-18:00 — главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, специалист по правам детей Юлия Коваленко, исследователь двуязычия Оля Лойченко, генетик Наталия Первякова.

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