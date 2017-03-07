"Молодец, хорошее дело делаешь!", или Зачем каждый должен уметь выступать на публике

Молодежный социальный работник Александр Арабкин выступал на конференции TEDxLasnamäe в 2016 году. ”Когда мне предложили выступить на TEDx, я сразу согласился, но на полпути я чуть было не отказался, потому что мне показалось, что то, чем я занимаюсь не так значимо для других. К счастью, меня переубедили — и результат оказался очень положительным. Часто бывает так, что я начинаю рассказывать, чем я занимаюсь, а человек мне отвечает: а я знаю, ты был на TEDxLasnamäe. Информированность людей упрощает жизнь. Спасибо команде TEDx”.

"Лично для меня выступление на публике — это часть повседневной жизни. Публика для меня — это место, где есть люди. Не важно, где и перед кем я выступаю: в школе перед учениками, на рабочем собрании перед коллегами или просто общаюсь с подростками на улице, есть то, что объединяет все эти выступления.

Первое — это слушатель. Кем бы он ни был, ему должно быть интересно, что я говорю и должно появится желание дослушать до конца, а не залипнуть в телефон от скуки. Второе — сама речь. Нет людей, которые хоть раз не продумывали свою речь. В детстве перед тем как отпроситься у родителей к подруге или другу, мы продумываем, что и как скажем, думаем, какие наши сильные или слабые стороны, не получили ли мы на этой неделе двойку, которая может стать препятствием. У кого-то получается донести свою мысль лучше, а у кого-то хуже, но я уверен, что всё дело в практике.

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Какую бы должность ни занимал человек, он должен уметь донести до других людей, чем он занимается так, чтобы они поняли, похлопали его по плечу и сказали — ”Молодец, хорошее дело делаешь!”. Во-первых, это часть информального образования — это расширяет кругозор людей. Во-вторых, это поднимает авторитет самой профессии и мотивацию работников этой сферы, когда есть кто-то, кто говорит от их имени".

В этом году конференция пройдет 1 апреля. Продажа билетов на TEDxLasnamäe 2017 по льготной продлится до 12 марта. После этого цена поднимется до 35 евро. Количество билетов ограничено. Приобрести билет можно здесь.