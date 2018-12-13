В T1 открылся скандинавский ресторан Olaf Cafe • Resto

Olaf Cafe • Resto — такое место, где даже хипстер с изысканным чувством стиля почувствует себя, как дома. Чистые линии скандинавского интерьера в комбинации с несколько причудливыми темными цветами создают атмосферу уюта. Меню же составлено настолько ловко, что гарантированно доставит удовольствие и любителям классического мраморного стейка, и вегетарианцам, которые без ума от батата фри.

Уютный, но стильный интерьер кафе Olaf можно восхвалять бесконечно. Удобно здесь будет всем: можно устроиться в большом мягком кресле или сидеть с идеально прямой спиной за длинным столом. Слегка безумные рисунки Олафа на стенах веселят, негромкая музыка создает хорошее настроение. Каждая мелочь в интерьере словно хочет сказать: relax, окунись в уют и получай удовольствие.

Меню определенно понравится требовательному современному знатоку ресторанов. В нем есть хумус, авокадо, различные гамбургеры, стейки и батат фри (его нужно попробовать обязательно, это невероятно вкусно!). Еда прекрасного качества отличается разнообразием вкусов и стильной подачей, которую можно назвать почти искусством. Сам Олаф часто говорит, что предлагает посетителям soul food, пищу для души. Это действительно так. Само собой, в меню представлен богатый ассортимент напитков, включая эстонское крафтовое пиво, сидр и лимонад.

Олаф продумал и детское меню, в котором не только стандартные сосиски и картофель фри. Оно весьма разнообразно: рыба, курица, овощи и фрукты, поджаренный сэндвич с нутеллой и молочный коктейль с мороженым. Ассортимент смузи тоже очень интересный, и что-то для себя в нем найдет как фитнес-блогер, так и привередливый ребенок.

Кафе Olaf в торговом центре T1 Mall of Tallinn — идеальное место для бранча с друзьями, обеда с коллегами или вечернего свидания.