03.12.2018, 10:06

В T1 Mall of Tallinn открыли двери 8 ресторанов TOT


Коммерческий текст
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T1 Restoran Pelm
T1 Restoran PelmFoto: Andrei Ozdoba

Taste of Tallinn или TOT – новая для Эстонии уникальная коллекция ресторанов, предлагающих весь мир на тарелке.

В TOT встречаются наиболее изысканные рестораны, мировая уличная кухня и культура кофеен большого города. Здесь вас ждут вкусы, которых не найти больше нигде в Эстонии и даже в Скандинавии. От Италии до Индии, от Японии до стильного fusion в скандинавском духе.

TOT можно открывать для себя ежедневно: утром и вечером. Здесь можно разнообразить жизнь романтическим ужином, собраться на деловой обед или воскресный brunch, поднять ранним вечером бокалы и насладиться закусками в обществе коллег.

Мы расскажем вам о 8 ресторанах, расположенных на четвертом этаже Т1, откуда можно насладиться видом на миллион, не платя при этом миллионы.

Peak Cafe

Peak Cafe – это ресторан-лаунж в скандинавском стиле, откуда открывается вид на Таллинн. Peak Cafe – место, где вы сможете насладиться быстрым обедом или провести приятный вечер в компании друзей и близких с хорошей едой и коктейлями. На уютной террасе или в стильном зале каждый найдет место, чтобы насладиться местными, натуральными и свежими блюдами, приготовленными из сезонных продуктов.

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Da Vinci Pasta & Pizza restoran

Da Vinci Pasta & Pizza – это сеть ресторанов, представляющая в Эстонии итальянскую кулинарную культуру. Меню ресторанов составлены по традиционным итальянским рецептам, а в блюдах используются натуральные привезенные из Италии продукты. Пиццы ресторана созданы под руководством одного из лучших мастеров пиццы в мире Алессандро Негрини. Наряду с качественными пастой и пиццей в меню вы найдете и другие классические итальянские блюда: закуски, салаты, супы, ризотто, приготовленные на гриле блюда и десерты. В ресторане представлен широкий ассортимент настоящего итальянского мороженого ручного приготовления – джелато. Наряду с блюдами здесь предлагают уникальные вина и широкий выбор итальянского пива.

Olaf Cafe • Resto

Olaf Cafe • Resto – по-скандинавски страстный, модный ресторан soul food с качественной едой и приятной атмосферой. В Olaf большое внимание уделяют натуральности, продумывают каждую мельчайшую деталь и действуют по принципу less is more. Цель ресторана – предложить дорогим гостям полное обслуживание и дать им понять, что значит настоящее качество еды. Всему этом способствует уютный интерьер с приятной мягкой музыкой, который создает идеальный настрой для романтических ужинов, обедов с коллегами или праздников в кругу близких.

Ресторан Helk

Ресторан Helk – новый семейный ресторан с уютной атмосферой, где дети могут весело провести время на игровой площадке Лотте, а взрослые – вернуться в детство. В ресторане, оформление которого напоминает о старинной гостиной, с обоями в цветочек, кружевными скатертями и стильной мебелью возникает ощущение, будто ты у бабушки с дедушкой. Это идеальное место, чтобы насладиться традиционными блюдами, пока дети развлекаются на игровой площадке, вдохновленной новым мультфильмом про Лотте.

BabyBack Ribs & BBQ

BabyBack Ribs & BBQ – один из первых и наиболее известных в Эстонии семейных ресторанов, предлагающий взрослым и детям аппетитные американские блюда – от легких салатов до мяса, копченого в настоящей печи для американского BBQ. При составлении меню подумали обо всех – и детях, и взрослых, которые ценят не только традиционное качество пищи и размер порций, но и широкий ассортимент копченых мясных блюд, приготовленных на натуральных углях в настоящей американской печи BBQ, которые можно считать хитом BabyBack.

Ресторан Pelm

Как подсказывает название ресторана, главным блюдом Pelm являются приготовленные на месте вручную пельмени. В меню широкий выбор пельменей с мясом, рыбой и веганскими начинками. Почитатели смогут насладиться гриль-блюдами, приготовленными в настоящей угольной печи Mimbrasa – в т.ч. бифштексом из мяса ангуса, каре ягненка из Новой Зеландии, свиными ребрышками и, разумеется, сочными бургерами с пылу, с жару. Также в меню вы найдете лучшие блюда узбекской кухни – чебуреки и плов, а также славянские блюда, такие как пожарские и киевские котлеты, борщ и уху, приготовленные по рецептам вековой давности.

Fibo

Ресторан Fibo отличается богатым меню и уютной атмосферой. В меню каждый найдет свои любимые блюда. Лакомства из качественного мяса австралийского черного ангуса, свежие морепродукты, бургеры в стиле уличной еды, приятно-сливочная паста – лишь часть ассортимента ресторана. Для приготовления пищи используются только наиболее качественные продукты, а многие блюда готовят в испанской угольной печи Josper. Двери ресторана всегда открыты и для детей – для них предусмотрено специально интересное меню.

IT (Interactive Tables) Resto

Традиционная еда еще никогда не была настолько инновационной! Уникальный IT Resto объединяет отличную еду и современные технологии. Ресторан с интерактивными столами может вместить 80-120 гостей. Меню подходит для всей семьи, а уникальное обслуживание основано на высокотехнологичных смарт-устройствах. Ресторан использует смарт-столы, которые делают обслуживание быстрым, удобным и интерактивным.

Vaata järele ja vali oma lemmikrestoran — TOT!

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