Прямо из космоса: в атриумах T1 Mall of Tallinn звучит уникальная фоновая музыка

T1 Mall of Tallinn — первый торговый центр в Эстонии, если не во всем мире, где звучит музыка, созданная специально для таких помещений. Уникальное музыкальное произведение стало результатом совместной работы трех композиторов: Сандера Мёлдера, Ове Кута Кадака и Юло Кригуля.

Звуки общественного пространства оказывают заметное влияние на настроение и самочувствие находящихся там людей. Директор по маркетингу T1 Mall of Tallinn Кайди Лаур: ”Звуковая среда торговых центров в большинстве случаев сформирована таким образом, чтобы посетители ощущали себя в них комфортно. В T1 Mall of Tallinn мы решили отойти от привычного формата функциональной музыки и заказали уникальное музыкальное произведение, которое было бы создано специально для наших помещений и написано в соответствии с особенностями атриумов нашего центра”.

В T1 Mall of Tallinn три больших атриума — Терминал, Парк и Фестиваль. Юло Кригуль выдвинул идею использовать для трех атриумов три связанные с землей частоты и вычисленные на их основании высоты звука. Концептуальной основой созданных музыкальных произведений, которые будут звучать в атриумах и других зонах торгово-развлекательного центра, стали три частоты колебания земли, вычисленные в соответствии с днем, годом и платоническим годом. В результате вычислений соотношения удалось перевести в определенные высоты звука, темпы и ритмы. В каждом из атриумов звучит уникальное музыкальное произведение с конкретной частотой и конкретного характера, но все произведения великолепно гармонируют друг с другом.

В интервью программе Helikaja радиостанции Klassikaraadio Сандер Мёлдер рассказал, что в данном случае назначение и размеры помещения оказали заметное влияние на подход к написанию музыкального произведения. ”В случае этого центра особенность заключалась в очень высоких, как в церкви, помещениях и невероятно медленном уменьшении интенсивности звука — именно это помогло понять, как подойти к созданию фоновой музыки”, — прокомментировал Мёлдер. Наряду с архитектурными особенностями команда композиторов также руководствовалась назначением здания, ведь фоновая музыка торговых центров должна создавать единое целое и заглушать всевозможные бытовые звуки — шаги, поскрипывания, стуки, а также беседу.

Звуковое оформление способно оказывать влияние на самочувствие и поведение людей. В беседе на передаче Helikaja Ове Кута Кадак напомнил, что темп музыки влияет на частоту шага. Композиция звуковой среды определяет, будет ли человеку приятно спокойно сидеть в помещении или он захочет поскорее покинуть его. Не стоит забывать, что комфортно в торговом центре должны ощущать себя не только клиенты — естественная ненавязчивая звуковая среда важна также для работников, которые проводят в нем значительную часть дня. Повторяющиеся мелодии утомляют и даже становятся источником стресса, поэтому в T1 Mall of Tallinn звуки воспроизводятся в случайном порядке и повторы случаются крайне редко.

Запись передачи Helikaja можно послушать здесь.