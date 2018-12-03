Helk: уютно и вкусно, как на юбилее у бабушки!

Ресторан Helk — идеальное место для того, чтобы окунуться в ностальгию. В трогательной домашней обстановке нельзя не проникнуться атмосферой эстонской усадьбы начала XX века. Традиционные блюда, которые предлагает ресторан, несколько изменены в соответствии со вкусами современных гурманов. Пока родители неспешно обедают, дети смогут весело провести время в большой игровой зоне, посвященной героям мультфильмов про собачку Лотте. Helk — семейный ресторан, где подумали о посетителях самого разного возраста.

Когда сидишь за столом в ресторане Helk, волей-неволей возникает ощущение, будто ты — на юбилее у бабушки. Антикварная мебель создает ощущение праздника и уюта, а кружевные скатерти, цветы на обоях, идеально вписывающийся в атмосферу обеденный сервиз и неизменно приветливое обслуживание оставят неизгладимое впечатление и желание вновь очутиться в уютной обстановке ресторана Helk.

Helk

Меню à la carte сочетает в себе традиционную и новую эстонскую кухню — это знакомые с детства блюда в современном стиле. Отдельное детское меню содержит полезные блюда, но также макароны и картофель фри, которые устроят маленького привереду. Почетное место на кухне ресторана отведено местным продуктам — будь то овощи, сыр или мясо. Меню Helk также содержит широкий ассортимент рыбных блюд — очень рекомендуем попробовать шпроты, треску и сельдь.

Helk

Неусидчивые маленькие посетители найдут занятие в отличной игровой, ведь это — полноценная игровая площадка, а не крошечный уголок и ящик с игрушками. Четвертая часть площади ресторана отведена под тематическую игровую площадку, посвященную любимым героям мультфильмов про Лотте. Здесь есть детская горка, огромная пещера дракона, где можно поиграть на органе, и полная деревянных игрушек мастерская Оскара. Кроме того, в игровом уголке есть научная лаборатория, где ребенок сможет решить веселую загадку про цвета. Развлечений хватит надолго!

Не беспокойтесь, что из-за детского веселья будет шумно — в ресторане найдутся и тихие закутки для тех посетителей, которые не в восторге от детских возгласов.

Ресторан Helk находится на 3-м этаже торгово-развлекательного центра T1 Mall of Tallinn.