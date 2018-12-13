Da Vinci Caffé • Gelato • Dolci: по традиционным итальянским рецептам

Da Vinci Caffé • Gelato • Dolci — сеть кафе, сделавшая своей миссией знакомство жителей Эстонии с итальянской кулинарной культурой. В ее ассортимент входят различные кофейные напитки Illy, соки из Италии, пирожные и булочки, трюфели и настоящее приготовленное вручную мороженое джелато.

Гурманы, скорее всего, уже в курсе, что за аутентичными итальянскими вкусами нужно отправляться в рестораны Da Vinci Pasta & Pizza. Кафе именно этой известной сети ресторанов теперь можно найти в торговом центре T1 Mall of Tallinn. Это отличное место, где можно прекрасно отдохнуть и порадовать себя чашкой кофе или чая с пирожным или мороженым.

Если вы любите кофе, то, скорее всего, марка Illy вам знакома. Здесь вы можете насладиться свежим эспрессо и традиционными итальянскими пирожными. В довольно обширное меню кофейных напитков также входит множество других вариантов: от капучино до ирландского кофе.

Если же вам по душе чай, попробуйте уникальные ароматные чаи французского производителя Dammann.

Andrei Ozdoba

Торты и пирожные, приготовленные по традиционным итальянским рецептам, известны на весь мир и беспардонно вкусны, но еще более знаменито мягкое сладкое мороженое с нежной кремовой текстурой — джелато, которое гурманы считают королем классических сортов мороженого. Мастера, готовящие джелато для Da Vinci, могут похвастаться почти 20 годами опыта, а ассортимент вкусов оказывает неизгладимое впечатление. Особого внимания заслуживает фисташковое мороженое, пользующееся наибольшей популярностью все эти годы. Пусть разнообразие выбора вас не пугает — начните с классических вариантов, но имейте в виду, что, попробовав джелато, вы, может быть, больше никогда не захотите покупать обычное мороженое.

Если же перед тем, как побаловать себя десертом, вам хотелось бы более плотно перекусить, то в меню кафе есть итальянские салаты, панини и врапы.