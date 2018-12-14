Целый день 15 декабря следите за прямыми включениями с Рождественского праздника в центре Т1

В субботу, 15 декабря в центре T1 Mall of Tallinn состоится чудесный атмосферный рождественский праздник с концертами, веселыми мероприятиями и соблазнительными скидками. Целый день информацию о празднике можно будет получать при помощи прямых включений на Facebook и Delfi TV.

Уже утром в 11 часов стартует прямое включение, вести которое будут Лийзи Ээсмаа и Рене Рийсмаа. Live stream можно также будет увидеть на Facebook и на сайте T1.

Вечером в 19 часов, когда праздник будет в самом разгаре, передачу о проходящих в центре мероприятиях покажет и Delfi TV. Ведущие праздника Лийзи и Рене в рамках прямого включения познакомят с модными интересными бутиками, ресторанами, дизайном и искусством.

Внимательно следите за передачами целый день — Лийзи и Рене представят масштабный обзор лучших скидок T1 Mall of Tallinn, кулинарных впечатлений в различных ресторанах центра, классной развлекательной программы, новых магазинов и брендов, а также множества увлекательных точек притяжения центра.

Рождественский праздник в центре T1

10.00-23.00 Предложения и мероприятия на всех четырех этажах центра.

Ведущие Лийзи Ээсмаа и Рене Рийсмаа.

Live stream на Facebook и на сайте T1 с 11.00.

Трансляция концертной программы на Delfi начинается в 19.00.

• 15.00-16.30 Группа Pille-Riin Karro Trio: Tribute to Amy Winehouse

Парк-атриум на I этаже

• 19.00-19.30 DJ Лийзи Воолайд

Парк-атриум на I этаже

• 19.30-20.30 Концерт Obi Trio

Парк-атриум на I этаже

• 20.30-21.30 DJ Лийзи Воолайд

Парк-атриум на I этаже

• 21.30-22.30 Концерт Анны и Эрки Пярноя

На IV этаже

• 22.35-22.40 Фейерверк

• 22.40-23.00 DJ Лийзи Воолайд

Парк-атриум на I этаже

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