Благодаря T1 Mall of Tallinn Рождество наступит раньше

Рождество наступит раньше, чем можно было ожидать — уже в субботу перед третьим воскресеньем Адвента. В атриуме T1 Mall of Tallinn и по всему торговому центру состоится чудесный атмосферный рождественский праздник с концертами, веселыми мероприятиями и соблазнительными скидками.

Это будет, как если бы традиционные известные кампании скидок встретились с зажигательным фестивалем — не только крайне аппетитные спецпредложения, но и действительно потрясающий фестиваль с отличными исполнителями, хорошей музыкой и интересными мероприятиями. В принципе, можно отменить корпоративы и прочие планы и прийти на праздник в T1 Mall of Tallinn всем коллективом, с друзьями или с семьей.

Ведущий вечера — Рене Рийсмаа, а на сцену выйдут группа Pille-Riin Karro Trio, Денизе Фонтоура и Obi Trio, Анна и Эрки Пярноя, веселую музыку же будет выбирать DJ Лийзи Воолайд.

Лийзи Воолайд поделится своей страстью к музыке жанра соул, приправленной фанком, R&B, хип-хопом и новыми звуковыми сочетаниями этих направлений. Из колонок будут доноситься мелодии, в которых есть бас, ритм, энергия и обязательно радостное рождественское настроение.

Pille-Riin Karro Trio — это самобытный коллектив музыкантов, дающих новую жизнь всеми любимой музыке Эми Уайнхаус.

Obi Trio состоит из троих музыкантов бразильского происхождения, которых свела страсть к музыке. Певица Денизе Фонтоура, гитарист Браз Лима и ударник Луиз Блэк встретились в Эстонии в начале 2018 года и решили начать выступать вместе — так и родилось Obi Trio. Его музыка уносит слушателя в Бразилию, окатывая ритмами босановы, самбы и джаза. Будут в репертуаре коллектива и рождественские мелодии.

Гитарист Эрки Пярноя и певица Анна Пярноя выступают вместе уже 15 лет. На фестивале прозвучат самые свежие песни соло-проекта Анны Anna Kaneelina, а также несколько сюрпризов.

Программа:

15:00–16:30, сцена в парке-атриуме на I этаже — группа Pille-Riin Karro Trio: Tribute to Amy Winehouse

19:00–19:30, сцена в парке-атриуме на I этаже — DJ Лийзи Воолайд

19:30–20:30, сцена на IV этаже — Денизе Фонтоура и Obi Trio

20:30–21:30, сцена в парке-атриуме на I этаже — DJ Лийзи Воолайд

21:30–22:30, сцена на IV этаже — Анна и Эрки Пярноя

22:35–22:40 фейерверк

22:40–23:00, сцена в парке-атриуме на I этаже — DJ Лийзи Воолайд

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