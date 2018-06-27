Все об осознанном потреблении, или Как подружиться с Планетой

Для того, чтобы помочь нашей Планете ”не болеть”, нам нужно придерживаться совсем несложных правил.

• ”Правило трех R” — reduce, reuse, recycle — потребляй меньше, используй снова, перерабатывай;

• Сокращаем использование пластиковых пакетов. Перед походом в магазин подумайте заранее, в чем вы понесете продукты домой. Как в продуктовом, так и в магазине одежды лучше отказаться от пластиковых пакетов в пользу холщовых сумок. Холщовые сумки можно купить почти в любом магазине, стоят они недорого, выглядят стильно и, если что, быстро разлагаются.

• С собой удобно носить свою бутылку с водой. Это также может быть неким способом самовыражения. Купите себе самую красивую бутылку, и она станет вашей верной помощницей на каждый день. Этот способ, согласно фактам, более экологичный, очень удобный, и вы не загрязняете среду, выкидывая очередную тару в помойку.

• Slow fashion, или медленная мода. Всё очень просто! Покупайте качественную одежду, которая, конечно, дороже, но прослужит намного дольше, чем вещи из магазинов масс-маркета. Сдавайте одежду на переработку. У нас это можно сделать, например, в H&M. Не бойтесь покупать одежду в секонд-хендах, где можно найти замечательный винтаж по низкой цене. Перешивайте вещи. Из старой майки несложно смастерить новую сумку для походов в магазин. И делитесь с друзьями. Устройте небольшую вечеринку, где можно обменять, к примеру, платье, которое вы давно не носите, на брюки вашей подруги, которые ей не подходят, а вам очень даже идут.

• Чаще пользоваться экологичным транспортом. На работу и учёбу можно ездить на велосипеде, самокате или ходить пешком. Это не только поможет уменьшить загрязнение воздуха, но и улучшит вашу фигуру. Ну, а если сейчас вы в поиске машины, то природа будет безмерно благодарна, если электрокар станет вашим новым приобретением.

• Используйте салфетки из текстиля, а не из бумаги, ведь их можно постирать и использовать много раз.

• Покупать продукты на рынке, а не в супермаркете. Во-первых, на рынке в основном продают местные продукты. То есть для их доставки не требуется огромное количество топлива, они всегда полезнее и вкуснее привозных. Во-вторых, на рынок можно приходить со своей многоразовой коробочкой, так вам не понадобиться пластиковый пакет, что замечательно.

• Не забывайте сортировать мусор. Особенно батарейки, их надо сдавать в пункт приема батареек, а ни в коем случае не вместе с остальными отходами.

Эти правила легко запомнить и воплотить в жизнь. Вам не сложно, а Землю сохраняем чистой. Попробуйте!