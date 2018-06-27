Все об осознанном потреблении, или Как подружиться с Планетой

Вопрос об экологии нашей Планеты актуален сейчас, как никогда. Именно сейчас, когда учёные твердят, что глобальное потепление не за горами, а Земля стала всё чаще показывать свои капризы в виде извержений вулканов, засухи, ураганов, мы, как самые разумные существа на Земле — homo sapiens, должны заботиться о нашей Планете.
А выходит, что в результате активной человеческой деятельности уже сегодня в природе происходят необратимые процессы.
Предлагаю подумать, как можно изменить образ жизни, меняя повседневные привычки потребления. Меняя их в пользу природы для того, чтобы способствовать уменьшению чрезмерного расходования продуктов жизнедеятельности. И, как приятный бонус, начать экономить деньги.
”Покупайте меньше, выбирайте лучше, используйте дольше”.
Вивьен Вествуд, модельер
Осознанное потребление — это потребление с минимальными отходами и максимально вдумчивое отношение к покупкам. У покупателя должно быть понимание, зачем ему нужна та или иная вещь и как долго он сможет её использовать. И только после небольшого анализирования следует класть вещь в корзину для покупок. Ответственность за перепроизводство и, как последствие, загрязнение, лежит на наших плечах. Даже совсем, по вашему мнению, маленький шаг поможет улучшить экологическую ситуацию на планете.