27.06.2018, 20:25

Все об осознанном потреблении, или Как подружиться с Планетой

 (3)
Юлия Дивонина
Юлия Дивонина
EST 2
Tartu Jõululaat 2016
Tartu Jõululaat 2016Foto: Anni Õnneleid

Вопрос об экологии нашей Планеты актуален сейчас, как никогда. Именно сейчас, когда учёные твердят, что глобальное потепление не за горами, а Земля стала всё чаще показывать свои капризы в виде извержений вулканов, засухи, ураганов, мы, как самые разумные существа на Земле — homo sapiens, должны заботиться о нашей Планете.

А выходит, что в результате активной человеческой деятельности уже сегодня в природе происходят необратимые процессы.

Предлагаю подумать, как можно изменить образ жизни, меняя повседневные привычки потребления. Меняя их в пользу природы для того, чтобы способствовать уменьшению чрезмерного расходования продуктов жизнедеятельности. И, как приятный бонус, начать экономить деньги.

”Покупайте меньше, выбирайте лучше, используйте дольше”.
Вивьен Вествуд, модельер

Осознанное потребление — это потребление с минимальными отходами и максимально вдумчивое отношение к покупкам. У покупателя должно быть понимание, зачем ему нужна та или иная вещь и как долго он сможет её использовать. И только после небольшого анализирования следует класть вещь в корзину для покупок. Ответственность за перепроизводство и, как последствие, загрязнение, лежит на наших плечах. Даже совсем, по вашему мнению, маленький шаг поможет улучшить экологическую ситуацию на планете.

Для того, чтобы помочь нашей Планете ”не болеть”, нам нужно придерживаться совсем несложных правил.

• ”Правило трех R” — reduce, reuse, recycle — потребляй меньше, используй снова, перерабатывай;

• Сокращаем использование пластиковых пакетов. Перед походом в магазин подумайте заранее, в чем вы понесете продукты домой. Как в продуктовом, так и в магазине одежды лучше отказаться от пластиковых пакетов в пользу холщовых сумок. Холщовые сумки можно купить почти в любом магазине, стоят они недорого, выглядят стильно и, если что, быстро разлагаются.

• С собой удобно носить свою бутылку с водой. Это также может быть неким способом самовыражения. Купите себе самую красивую бутылку, и она станет вашей верной помощницей на каждый день. Этот способ, согласно фактам, более экологичный, очень удобный, и вы не загрязняете среду, выкидывая очередную тару в помойку.

ТОП

• Slow fashion, или медленная мода. Всё очень просто! Покупайте качественную одежду, которая, конечно, дороже, но прослужит намного дольше, чем вещи из магазинов масс-маркета. Сдавайте одежду на переработку. У нас это можно сделать, например, в H&M. Не бойтесь покупать одежду в секонд-хендах, где можно найти замечательный винтаж по низкой цене. Перешивайте вещи. Из старой майки несложно смастерить новую сумку для походов в магазин. И делитесь с друзьями. Устройте небольшую вечеринку, где можно обменять, к примеру, платье, которое вы давно не носите, на брюки вашей подруги, которые ей не подходят, а вам очень даже идут.

• Чаще пользоваться экологичным транспортом. На работу и учёбу можно ездить на велосипеде, самокате или ходить пешком. Это не только поможет уменьшить загрязнение воздуха, но и улучшит вашу фигуру. Ну, а если сейчас вы в поиске машины, то природа будет безмерно благодарна, если электрокар станет вашим новым приобретением.

• Используйте салфетки из текстиля, а не из бумаги, ведь их можно постирать и использовать много раз.

• Покупать продукты на рынке, а не в супермаркете. Во-первых, на рынке в основном продают местные продукты. То есть для их доставки не требуется огромное количество топлива, они всегда полезнее и вкуснее привозных. Во-вторых, на рынок можно приходить со своей многоразовой коробочкой, так вам не понадобиться пластиковый пакет, что замечательно.

• Не забывайте сортировать мусор. Особенно батарейки, их надо сдавать в пункт приема батареек, а ни в коем случае не вместе с остальными отходами.

Эти правила легко запомнить и воплотить в жизнь. Вам не сложно, а Землю сохраняем чистой. Попробуйте!

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
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