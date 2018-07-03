ВЛОГ: Как проходила Летняя школа журналистики русского Delfi и Стокгольмской школы экономики в Риге

С 11 по 15 июня в Таллинне прошла вторая Летняя школа журналистики, организованная Медиацентром Стокгольмской школы экономики в Риге и русским Delfi при поддержке Посольства Швеции в Эстонии. Талантливые молодые люди в возрасте 14-18 лет учились у известных журналистов и преподавателей из Эстонии, Латвии и России, побывали в редакции Delfi и создали свои журналистские материалы.

О том, как написать журналистский текст, участникам школы рассказал Андрей Титов, главный редактор ”МК-Эстонии” и ведущий ETV+.

Лекцию о главных понятиях журналистики и новых форматах прочел Константин Бенюмов, журналист и редактор Meduza. Тренинг о технике ведения интервью и создании видеосюжетов провел журналист ETV+ Артур Захаров. Как проверять факты и отличить истину от фейка, рассказала Солвита Денис-Лиепниеце, журналист и доцент Видземской высшей школы.

Таллиннский блогер, создатель YouTube-канала ”Вперед по жизни” Антон Богдашев принял участие в одном из дней Летней школы и посвятил ей свой влог: