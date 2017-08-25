ВИДЕО: В Силламяэ весело проводили летние каникулы

18-20 августа в Силламяэ проходила традиционная школьная ярмарка. Организаторы городской ярмарки предлагали гостям не только обширные торговые ряды, но и создали праздничную атмосферу.
В субботу для гостей и жителей города был организован День развлечений. На площади бульвара Виру прошла масштабная демонстрационная выставка государственной и европейской крупногабаритной техники и спецсредств. Программа мероприятия была интересна и разнообразна.
В концерте приняли участия исполнители Александр Городничев, Елена Ковостьянова и Катрина Семенова. Участников и зрителей праздника порадовали игры, конкурсы, розыгрыши с призами, работал тир и батуты. В три часа дня на бульваре Виру начался спектакль Силламяэского театра "Другое Небо" — "Золотая Богиня", поставленного Владимиром Вайкертом. В воскресенье 20 августа силламяэскую ярмарку с концертной программой посетил творческий коллектив FOURXBAND.