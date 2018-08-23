ВИДЕО: Уха, мечты и яхты. Как в Нарве отпраздновали День реки

Программа мероприятия соответствовала названию — звучали песни, связанные с рекой, можно было отведать ухи, а самые маленькие могли сделать кораблик мечты и запустить его по реке. Гости праздника также могли поучаствовать в лотерее, главным призом стало путешествие на яхте.

Помимо всего этого в Пляжном здании на Липовой ямке прошла лекция Александра Опенко, благодаря которому гости смогли узнать много нового об истории Нарвы и реке Нарова. Несмотря на плохую погоду и моросящий дождик, выступающие нашли своих поклонников.

Волонтеры общались с гостями праздника, чтобы собрать народные пожелания о том, почему именно Нарва должна стать культурной столицей Европы 2024 года.