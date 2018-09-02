ВИДЕО: Соверши этот отважный поступок, и ты откроешь себя

Как это все произошло, как я оказался на высоте 3 км с инструктором и парашютом, — вы можете увидеть в моем видео.

По дороге в аэродром были смешанные чувства. Не было страха и не было чувства решительности. Внутри эмоции искали какой-то прошлый опыт, но так как это был мой первый прыжок, им не за что было зацепиться.

Настраиваться перед прыжком долго не пришлось: сделал шаг в бездну и все. В свободном полете, который длился 30 секунд, я ощутил свободу, выкинув все свои страхи и ненужные вещи из головы. После приземления я почувствовал заряд бодрости и стремления достичь еще большего.

Совет от новичка для новичков. Не надо быть суперподготовленным, в хорошей физической форме. Если это есть, да, несомненно хорошо, но это не так важно, как ваше желание преодолеть себя. Переступить через один из своих внутренних барьеров и стать еще на один шажочек смелее и увереннее.

Боишься ты, или нет — это совсем не важно. Главное — соверши этот отважный поступок, и ты откроешь себя другого, посмотришь с другой стороны, еще больше поверишь в себя и зауважаешь. Желаю и тебе испытать эти эмоции!