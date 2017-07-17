ВИДЕО: От "Комиссара" до Кристины Si. East Beach Fest в объективе молодежного ТВ

14-15 июля на пляже Нарва-Йыэсуу прошел музыкальный фестиваль East Beach Fest 2017. Среди прочих российских звезд, на его сцену вышли STUF, группа "Инфинити" и "Комиссар", Kristina Si и Макс Барских.
Если вы не смогли там побывать — самое время посмотреть съемки молодежного ТВ Силламяэ — ESN TV:
Вы находитесь в рубрике ”Поколение D” — это платформа на портале Delfi, где молодые журналисты могут опубликовать свои новости, репортажи, фото, видео. В сентябре самые активные авторы получат призы, в том числе — возможность пройти стажировку в редакции Delfi.
Если тебе от 14 до 19 лет и ты увлечен журналистикой — стань частью Поколения D! Присылай свои статьи и материалы на — julia.rodina@delfi.ee