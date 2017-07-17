О проекте

«Поколение D» — это платформа на портале Delfi, где молодые журналисты могут опубликовать свои новости, репортажи, фото, видео. В сентябре самые активные авторы получат призы, в том числе — возможность пройти стажировку в редакции Delfi.

Платформа работает при поддержке Центра изучения медиа при Стокгольмской школе экономики в Риге, Посольства Швеции в Эстонии и Шведского института.

Если тебе от 14 до 19 лет и ты увлечен журналистикой — стань частью Поколения D!

Как стать автором?

Если тебе от 14 до 19 лет, тебе интересна журналистика, ты активен, смел и в курсе событий — ты Поколение D.

Присылай свои актуальные статьи, фоторепортажи, видео — julia.rodina@delfi.ee

Заголовок письма — Поколение D
Обязательно укажи свой номер телефона, чтобы редакция могла связаться с тобой.
Есть вопросы? Тоже смело пиши нам.
Твой материал увидят тысячи наших читателей!

17.07.2017, 13:15

ВИДЕО: От "Комиссара" до Кристины Si. East Beach Fest в объективе молодежного ТВ


rus.delfi.ee
EST

14-15 июля на пляже Нарва-Йыэсуу прошел музыкальный фестиваль East Beach Fest 2017. Среди прочих российских звезд, на его сцену вышли STUF, группа "Инфинити" и "Комиссар", Kristina Si и Макс Барских.

Если вы не смогли там побывать — самое время посмотреть съемки молодежного ТВ Силламяэ — ESN TV:

Вы находитесь в рубрике ”Поколение D” — это платформа на портале Delfi, где молодые журналисты могут опубликовать свои новости, репортажи, фото, видео. В сентябре самые активные авторы получат призы, в том числе — возможность пройти стажировку в редакции Delfi.

Если тебе от 14 до 19 лет и ты увлечен журналистикой — стань частью Поколения D! Присылай свои статьи и материалы на — julia.rodina@delfi.ee

Читайте также:
Оставить комментарий
Данную статью могут комментировать только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии