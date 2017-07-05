ВИДЕО: Молодые журналисты из Ида-Вирумаа получили награду от Министерства образования

4 июля руководитель открытого молодежного центра ESN города Силламяэ Игорь Малышев отправился в Таллинн по приглашению Министерства образования и науки и встретился с министром Майлис Репс.
Целью встречи стало награждение молодежной организации благодарственной грамотой и призвание многолетней деятельности открытого молодежного центра ESN успешной. Также молодежь обсудила с министром работу в молодежной сфере, предает молодежное телевидение Силламяэ ESN TV.
Игорь Малышев отметил, что награду получить было приятно.
Министр Репс со своей стороны признала необходимость и важность работы молодежных центров.
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