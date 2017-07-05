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05.07.2017, 13:16

ВИДЕО: Молодые журналисты из Ида-Вирумаа получили награду от Министерства образования


rus.delfi.ee
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4 июля руководитель открытого молодежного центра ESN города Силламяэ Игорь Малышев отправился в Таллинн по приглашению Министерства образования и науки и встретился с министром Майлис Репс.

Целью встречи стало награждение молодежной организации благодарственной грамотой и призвание многолетней деятельности открытого молодежного центра ESN успешной. Также молодежь обсудила с министром работу в молодежной сфере, предает молодежное телевидение Силламяэ ESN TV.

Игорь Малышев отметил, что награду получить было приятно.

Министр Репс со своей стороны признала необходимость и важность работы молодежных центров.

Вы находитесь в рубрике ”Поколение D” — это платформа на портале Delfi, где молодые журналисты могут опубликовать свои новости, репортажи, фото, видео. В сентябре самые активные авторы получат призы, в том числе — возможность пройти стажировку в редакции Delfi.

Если тебе от 14 до 19 лет и ты увлечен журналистикой — стань частью Поколения D! Присылай свои статьи и материалы на — julia.rodina@delfi.ee

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