ВИДЕО: Город-юбиляр Силламяэ — с высоты птичьего полета

Смотрите видеорепортаж молодежного телевидения Силламяэ ESN TV о Дне города. 60-летие города отмечали аж четыре дня. В видеосюжете — самые яркие моменты праздника и уникальные кадры Силламяэ с высоты птичьего полета.
Городской парк на это время стал концертно-выставочным залом.
Что такое силламяэский "Шум-гам-парад"? Также узнаете из сюжета ESN TV.
Вы находитесь в рубрике ”Поколение D” — это платформа на портале Delfi, где молодые журналисты могут опубликовать свои новости, репортажи, фото, видео. В сентябре самые активные авторы получат призы, в том числе — возможность пройти стажировку в редакции Delfi.
Если тебе от 14 до 19 лет и ты увлечен журналистикой — стань частью Поколения D! Присылай свои статьи и материалы на — julia.rodina@delfi.ee