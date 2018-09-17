Входим в режим: два быстрых осенних рецепта, которые сэкономят ваши время и нервы

Печенные яблоки с сухофруктами

Вам понадобятся 6 больших яблок, горсть сухофруктов: любые орехи и немного изюма, мед и корица.

Порежьте яблоки пополам. Затем вырежьте сердцевину. Положите сухофрукты в очищенную часть яблока. Сверху посыпьте корицей и поставьте в 180 градусную духовку на 10-15 минут. Теплые яблоки можно полить медом или кленовым сиропом.

Это блюдо — как новое забытое старое. Многие знают об этом рецепте, но часто забывают про него. Блюдо подходит как и на завтрак, так и на перекус. Можно дать пару яблок ребенку в школу или взять c собой на работу. Это очень хорошая замена десерту. Вечером запеченные яблоки есть все-таки не рекомендуется. В них содержится фруктоза, которая способствует выделению инсулина, что, в свою очередь, создает нагрузку на поджелудочную железу.

Кабачковая запеканка

Вам понадобятся один большой кабачок (можно также взять морковь), 4 яйца, 5-6 столовых ложек цельнозерновой муки, щепотка соли и перца.

Натрите кабачок. Выжмите из натертого кабачка лишнюю воду. Затем положите кабачок, яйца, муку, соль и перец в одну миску и перемешайте (можно добавить 30-40 грамм мягкого сыра). Затем вылейте однородную массу в формочку для запекания. Поставьте в 180-градусную духовку на 20-25 минут. Можно подать со сметаной или греческим йогуртом, в который добавлены специи и чеснок.

Это блюдо — низкокалорийное и очень легкое. Подходит на завтрак, обед, перекус и даже иногда на ужин. При желании можно из того же теста сделать оладьи.