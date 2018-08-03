В Нарве представили книгу о важном эстонском архитекторе

В четверг, 2 августа, в Нарвской центральной библиотеке прошла презентация книги московского культуролога Андрея Пономарева "Архитектор-художник Александр Владовский: материалы к творческой биографии". Андрей Пономарев написал эту богатую иллюстрациями книгу отчасти для ознакомления нарвитян с творчеством архитектора, "строившего в Нарве много и интересно".

Проекты и уже созданные постройки зацепили автора, и он стал собирать материалы обо всех фактах и работах зодчего.

В Эстонии нашлось много людей, заинтересовавшихся желанием Пономарева, и потому он решил приступить к работе. Культуролог на презентации книги признался, что финансовой поддержки ожидать ни от кого, к сожалению, не пришлось, и книга создавалась только благодаря собственному бюджету автора.

Главным творением Александра Владовского в Нарве является Больница Кренгольмской Мануфактуры, которая не просто стоит и по сей день, но и продолжается работать. Среди наиболее знаменитых и удачных архитектурных работ — реновация Екатерининского дворца в Кадриорге (1929), вызвавшая в свое время множество споров и конфликтов.