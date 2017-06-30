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30.06.2017, 22:44

Участница Праздника песни и танца: мы поставили себе цель донести свои эмоции публике


Диана Талисайнен
Диана Талисайнен
Летняя школа журналистики Delfi
EST
Участники открытия Молодежного праздника песни и танца
Участники открытия Молодежного праздника песни и танцаFoto: Mikk Mihkel Vaabel

В пятницу в Таллинне на стадионе Kalev стартовал Молодежный праздник песни и танца "Mina jään" — "Я остаюсь". ”Мы готовились целый год, выкладывались по максимуму, и в начале года поставили себе цель выложиться на все сто на этом выступлении, чтобы донести свои эмоции публике! Надеемся, у нас получилось”, — рассказала корреспонденту Delfi одна из участниц праздника Паула-Кристийне Руус.

Открытие началось с пения солистов, под их исполнение танцевали юные танцоры, к ним присоединились все участники праздника. Завершилось все дружным выходом всех на стадион.

В этом году юным исполнителям не повезло с погодой — шел проливной дождь, но это их не расстроило, и они выходили на стадион полные энергии и позитива, поддерживая друг друга и наполняя зрителей своей энергетикой.

”Было очень приятно видеть, что публика, несмотря на погоду, была с нами, аплодировала и ликовала, показывала, насколько понравился тот или иной номер, — это давало нам больше сил и уверенность в себе”, — поделилась Руус.

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В празднике принимают участие юные танцоры (8547 человек) и школьные хоры, духовой и симфонический оркестр Эстонии под управлением дирижера Расмуса Пуура. Это его дебют в роли дирижера Певческого праздника.

Нельзя оставить без внимания, что в этом году молодые участники исполняют много совершенно новых произведений, которые были созданы специально для этого Праздника танца.

Все участники, и, конечно же, публика ждут с нетерпением 1 и 2 июля, и все надеются на то, что погода все же сменит гнев на милость.

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