Учащиеся — за здоровую пищу в школьных буфетах: нужно улучшить выбор и подачу

Государство намеревается с 2019 года запретить продажу в школьных буфетах булочек, фастфуда и подслащенных напитков. Такие изменение — часть законопроекта о здоровье народонаселения, подготовленного Министерством социальных дел. Сейчас он проходит круг согласования. Корреспондент Delfi выяснял, как на это смотрят в школах.

В поддержку законопроекта выступает председатель совета по здоровью Таллиннской Тынисмяэской реальной школы Наталия Емец. ”В целом, я положительно отношусь к желанию правительства запретить продавать в школьных буфетах сладости и газированные напитки. Ведь в них нет ничего полезного, один сахар — или искусственные подсластители — и красители. Даже если в такие напитки добавляют витамины, полезнее они от этого вряд ли становятся. Булочки, шоколад, леденцы, которые в изобилии лежат на прилавке школьного буфета, не насыщают детский организм нужными полезными веществами, а лишь на короткое время приглушают чувство голода”, — уверена она.

”Организм, не получивший нужного питания, в скором времени требует снова еды. Получается замкнутый круг: ребенок получает калории, но остается, по сути, голоден. А о сахарной зависимости сейчас говорят очень много, — объясняет специалист. — Практически все пищевые продукты содержат сахар, поэтому реальное количество сахара, которое мы потребляем в день, посчитать практически невозможно”.

Также Емец отмечает, что в ТТРШ озабоченность ассортиментом школьного буфета выражали и попечительский, и совет по здоровью школы. Относительно самого будущего ассортимента она говорит так: ”Я видела школьные буфеты с очень разнообразным ассортиментом, рассчитанным на разные вкусы, с выбором для вегетарианцев и тех, кто не может употреблять глютен. Это требует труда и желания от обслуживающей фирмы”.

Чем можно было бы заменить сладости в буфете? Фрукты и даже свежие овощи в ТТРШ продаются давно, и ребята с удовольствием грызут на переменах свежую морковь и капусту. Емец предлагает булочки и шоколадки заменить, например, на молочные продукты (йогурт, творог), а булочки, пироги и блинчики — выпекать из цельнозерновой муки, освоить овощные запеканки и карельские пирожки из ржаной муки, врапы с овощами и, например, курицей или рыбой, разнообразить выбор салатов.

”В принципе, в меню столовой часть этих блюд присутствует, их просто надо адаптировать под формат буфета”. На вопрос о том, что думает на этот счет сам буфет, председатель отвечает, что фирма, обслуживающая его, боится финансовых рисков и привыкание к новому меню потребует времени, а финансовые потери возможны и, наверное, даже неизбежны.

Заканчивает Емец тем, что подобную замену в школе надо проводить независимо от того, существует ли подобный законопроект или нет: ”Обновление школьного буфета в сторону его полезности необходимо — независимо от того, будет принят ограничивающий закон или нет. Администрация нашей школы, Совет по здоровью и Попечительский совет планируют уделить этому вопросу в следующем учебном году первостепенное внимание. Ведь школа должна учить, как правильно питаться, не только в формате урока, но и на практике”.

Как ни странно, большинство учащихся, с которыми мы поговорили, тоже выступают за то, чтобы в школьном буфете появилось больше здоровой пищи. Но и все понимают, что просто взять и убрать привычную сейчас продукцию, заменив ее новой, просто так не получится.

Гимназист Гордей Прибыткин говорит, что если просто взять и перейти на фрукты и овощи, то буфет, по его мнению, превратится в рынок. Он не считает, что обсуждаемый законопроект надо принять и полностью убрать из ассортимента булочки, фастфуд и подслащенные напитки. Гордей видит альтернативное решение: ”Вместо того, чтобы запрещать "вредные" товары, надо сделать полезные альтернативы — фрукты и овощи виднее и доступнее”.

”Дело в том, что, например, в буфете моей школы, фрукты занимают очень маленькую часть витрины, и в общем не заметны по сравнению с яркими обертками шоколадок и батончиков, и горами булочек. Поэтому надо увеличить ассортимент здоровой пищи, по сравнению с остальными продуктами питания”, — советует Гордей. Также он отмечает, что увеличение ассортимента — это только половина успеха здоровой пищи.

Вторая — это удобная подача. Фрукты должны быть нарезанными еще перед продажей. ”Ведь купить и съесть шоколадку намного проще, чем фрукты, с которыми надо заботиться о косточках, липком соке или кожуре. Поэтому я предлагаю подавать фрукты в более доступной форме: нарезанные яблоки и груши, свежевыжатый сок, больший ассортимент смузи”, — рассуждает Гордей.

Более того, школьник считает, что нужно извещать учеников о количестве калорий в выпечке, салаты надо продавать уже в одноразовой посуде, а новый ассортимент рекламировать среди учащихся, тем самым пропагандируя здоровый образ жизни.

Многие школьники выступают за удаление из продажи всего, кроме булочек.

Софья Попова согласна, что идею надо поддерживать, но все же не хочет, чтобы пропала выпечка. Вместо остальной вредной еды Софья хотела бы видеть в школьном буфете мюсли, больше фруктов, овощей и салатов. Но она не смотрит на идею так однобоко: ”По-моему, удаление из ассортимента столовой разных шоколадок, лимонадов и прочего породит другие проблемы. Дети могут начать убегать из школы в магазины — сладенького хочется всем”.

Даник Ояла уверен, что законопроект о школьных буфетах нужно принять: ”Я считаю, что законопроект достаточно полезный, так как большинству детей родители дают деньги в школу, и дети тратят их в школьном буфете на вредную пищу”.

Ему хотелось бы, как и многим, увидеть в продаже больше разных фруктов, овощей и салатов. Даник, как и Гордей, считает, что продукцию в изначальном виде продавать смысла нет: ”Фрукты должны быть нарезанными в пластиковом стакане с вилкой и по приемлемой для ребенка цене”. Молодой человек уверен, что если такая перемена произойдет, он будет посещать буфет чаще, чем сейчас.

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